이재용·최태원, 美 이어 시칠리아行…글로벌 빅테크 협력 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 이재용·최태원 회장이 27일 시칠리아에서 구글 캠프에 참석했다.
- 두 회장은 글로벌 테크 CEO들과 AI·반도체 협력 논의를 했다.
- AI 투자 확대로 HBM 등 고성능 메모리 공급 확대가 핵심 의제로 떠올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI·반도체 협력 후속 논의 가능성 주목
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 미국 샌프란시스코에 이어 이탈리아 시칠리아를 찾는다. 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 네트워크를 넓히고 인공지능(AI)·반도체 분야의 추가 협력 기회를 모색할 것으로 전망된다.
27일 재계에 따르면 이 회장과 최 회장은 이달 말 이탈리아 시칠리아에서 열리는 '구글 캠프'에 참석할 것으로 알려졌다.
구글 캠프는 구글 공동 창립자인 래리 페이지와 세르게이 브린이 매년 여름 여는 글로벌 테크업계 CEO 모임이다. 시칠리아 남부 로코 포르테 베르두라 골프 리조트에서 비공개로 진행되며 참석자와 행사 내용도 공개되지 않는다.
◆ 글로벌 테크 수장들과 네트워크 강화
국내 기업 총수 가운데 이 회장은 행사 초기부터 꾸준히 참석해 온 것으로 알려졌다. 최 회장도 2024년 행사에 참석한 바 있다.
두 사람은 올해 행사에서 구글을 비롯한 글로벌 테크기업 수장들과 최신 기술과 사업 현안을 논의하고 협업 기회를 모색할 것으로 보인다.
특히 삼성전자와 SK그룹이 최근 샌프란시스코 AI 서밋을 계기로 엔비디아·브로드컴 등과 메모리 반도체, AI 데이터센터 분야 협력을 확대하기로 한 만큼 후속 사업 구상이 오갈 가능성도 거론된다.
◆ AI 메모리 공급 확대 논의 주목
글로벌 AI 투자 확대로 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 메모리 수요가 빠르게 늘고 있어 빅테크들의 공급 확대 요청이 이어질 가능성도 있다.
삼성전자와 SK하이닉스는 메모리 공급뿐 아니라 파운드리와 첨단 패키징, AI 인프라까지 협력 범위를 넓히고 있다. 이번 시칠리아 방문 역시 미국에서 논의한 협력 구상을 글로벌 빅테크 전반으로 확장하는 계기가 될 수 있다는 관측이다.
재계에서는 두 회장이 미국에 이어 유럽까지 글로벌 행보를 이어가는 것이 AI 산업에서 한국 반도체 기업의 위상이 높아졌음을 보여준다는 평가가 나온다.
kji01@newspim.com