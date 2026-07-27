박찬대, '강화·옹진 평화경제특구 지정' 건의…"남북협력 기반·지역경제 활성화"

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장이 27일 접경 강화·옹진군을 평화경제특구로 지정해 달라 정부에 건의했다.
- 정부·지자체가 참석한 접경지역 평화안전 회의에서 인천시는 특구 지정을 통한 남북협력과 지역경제 활성화를 강조했다.
- 인천시는 섬 주민 정주여건 개선, 규제 완화, 남북평화 민간행사 지원 등 국가 차원의 특별 지원을 요청했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =박찬대 인천시장이 접경지역인 강화군과 옹진군을 평화경제특구로 지정해 달라고 정부에 건의했다.
박 시장은 27일 정부서울청사에서 열린 통일부 주관 '접경지역 평화안전 연석회의'에 참석해 접경지역 지역경제 활성화와 남북협력 기반 조성을 위해 평화경제특구 지정이 필요하다며 이를 요청했다고 인천시는 전했다.
이날 회의는 정동영 통일부 장관 주재로 열렸으며 국방부와 행정안전부 등 관계 부처를 비롯해 박 시장과 경기·강원 광역단체장, 접경지역 시장·군수 등이 참석해 평화 유지와 경제 활성화 방안을 논의했다.
박 시장은 회의에서 "서해 최북단 옹진군과 한강하구 강화군을 품은 인천은 안보의 최전선이자 평화의 시작점이다"며 "정부의 평화공존 정책이 성공하려면 현장과 가장 가까운 지방정부의 역할이 중요하다"고 했다.
박 시장은 접경지역 발전의 핵심 과제로 평화경제특구 지정을 제안했다.
그는 항만과 공항, 경제자유구역을 갖춘 인천이 접경지역이라는 특성과 국제 물류 기반을 동시에 보유한 만큼 평화경제특구 지정 시 지역경제 활성화와 남북협력 기반 조성을 함께 이룰 수 있다고 강조했다.
박 시장은 최근 강화군 서검도를 찾아 주민들과 갖은 간담회를 소개하며 "주민들이 가장 절실하게 원하는 것은 깨끗한 식수와 적절한 의료서비스 등 기본적인 정주여건 개선"이라고 했다.
인천시는 정부에 ▲섬 주민 식수·의료 등 정주여건 개선 ▲평화·통일 공감대 확산을 위한 타 시·도 주민 여객선 운임 지원 ▲강화·옹진군 수도권 규제 완화와 접경지역 대규모 투자사업 예비타당성조사 면제 ▲남북평화 관련 민간행사 지원 등을 건의했다.
박 시장은 "국가안보를 위해 오랜 기간 희생을 감내해 온 접경지역 주민들에게는 그에 상응하는 국가 차원의 특별한 지원과 보상이 필요하다"며 "정부의 평화공존 정책이 주민들에게 실질적인 도움이 되도록 인천시가 적극 나서겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com