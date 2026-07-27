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2026.07.27 (월)
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SK하이닉스 ADR 덕에 한숨 돌린 환율…'달러 공급' 끝나면 어쩌나

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  • 정부는 27일 원·달러 환율이 1459원으로 하락하며 SK하이닉스 ADR 상장과 수출기업 네고 확대가 원화 반등을 이끌었다고 봤다.
  • ADR 자금 유입과 외국인 주식 순매수가 환율 하락을 뒷받침하지만 일회성 요인이라 지속 가능성에는 의문이 제기됐다.
  • 전문가들은 반도체 호조의 산업 전반 확산과 국내 자산 투자 매력 제고 없이는 원화의 구조적 강세 전환을 기대하기 어렵다고 진단했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시장에선 "원화, 구조적 강세는 아직"
원화 구한 SK하이닉스 ADR
ADR 유효기간 끝난 뒤가 시험대
엔화는 40년 만에 최저…엇갈린 성적표

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 최근 급락하던 원화 가치가 빠르게 반등하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장으로 원화 가치의 급락세에 일단 제동이 걸렸다는 것이 시장 안팎의 중론이다.

대규모 달러 공급이라는 특수를 만난 원화와 달리 일본 엔화는 약 40년 만의 최저치를 기록하는 등 구조적 악재를 극복하지 못하고 있다. 다만 원화 역시 구조적 약세 요인을 극복했다고 평가하기에는 아직 이르다는 분석이 나온다.

27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1459원으로 거래를 시작했다. 직전 거래일 주간 거래 종가보다 7.6원(0.51%) 하락한 수준이다.

이달 초 1550원대까지 치솟았던 원·달러 환율이 불과 3주 만에 1400원대 중반까지 하락하자 정부는 안도하는 분위기다. 외환당국은 앞서 지난 22일 열린 '외환시장 관련 수출기업 간담회'에서 수출기업의 네고 물량 확대와 조선사의 선물환 매도, SK하이닉스의 ADR 발행 자금 유입 등이 환율 하락에 영향을 미쳤다고 설명했다.

지난 10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장이 타종을 하며 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다. [사진=SK하이닉스]

최근 수출기업 관계자들과 만난 허장 재정경제부 2차관은 "하반기 외화 수급은 반도체 호조 지속 등 경제 펀더멘털을 바탕으로 더욱 개선될 것"이라며 "시장의 기대 심리를 조속히 안착시키고자 하는 정부의 의지는 확고하다"고 강조했다.

SK하이닉스는 ADR을 주당 149달러에 발행해 약 265억달러를 조달했다. 조달 자금은 국내 반도체 생산시설 건설과 첨단 장비 구입 등에 사용될 예정이다. 시장에서는 ADR 자금이 현물환과 선물환 거래를 통해 7~8월에 걸쳐 분산 유입될 것으로 전망하고 있다.

외국인의 국내 주식 매수 전환도 원화 강세를 뒷받침하고 있다. 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 시장 전망을 웃돌면서 국내 금융시장에 우호적인 분위기가 형성됐다는 분석이다. 환율이 하락하면 수입물가와 기업의 원자재 조달 비용도 낮아질 것으로 예상된다.

외국인의 국내 주식 매도세가 진정된 점도 원화 강세 요인으로 꼽힌다. 올해 상반기 외국인은 코스피 시장에서 약 149조원어치를 매도하며 원화 약세를 주도했다. 하지만, 이달 중순부터 지난 24일까지 약 2조5000억원어치의 주식을 순매수하며 환율 안정에 힘을 보탰다.

문제는 ADR 효과에 '유효기간'이 있다는 점이다. 현재 유입되는 ADR 자금은 환율 상승을 억제하는 역할을 하고 있지만, 지속적인 경상수지 흑자나 외국인의 장기 투자자금과는 성격이 다르다.

원·달러 환율의 급등세가 멈췄다는 점에서는 한숨을 돌릴 수 있지만, 안심하기에는 이르다는 평가가 나오는 이유다. 특히 미국의 대이란 공격 확대 여부에 따라 향후 환율의 방향이 다시 바뀔 수 있다는 지적이다.

미국 연방준비제도의 기준금리 결정도 변수다. 연준이 물가 우려를 강조하며 높은 금리를 장기간 유지하겠다는 신호를 보낼 경우 달러가 다시 강세를 보일 가능성이 크다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "ADR 환전과 수출기업의 네고 물량이 달러·원 환율 하락의 핵심 동인"이라며 "외국인의 국내 주식 순매수까지 뒷받침될 경우 환율 하락 폭은 더욱 확대될 것으로 예상된다"고 설명했다.

이어 "중동 전쟁의 긴장감이 완화되면서 글로벌 강달러 압력이 약해져 달러·원 환율은 수급 여건에 더욱 민감하게 반응할 것"이라며 "고금리 부담으로 인공지능(AI)과 반도체주에 대한 투자 심리가 위축될 경우 외국인의 주식 매도세가 재개될 가능성도 배제할 수 없다"고 덧붙였다.

김유미 키움증권 이코노미스트는 "원화가 추가로 강세를 보이려면 반도체 중심의 성장세가 산업 전반으로 확산되고, 국내 자산의 기대수익률이 해외 자산보다 높아져 해외투자 자금이 국내로 유입되는 환경이 조성돼야 한다"고 지적했다.

또 "엔화는 미·일 금리 차 축소에도 일본의 재정건전성 우려와 무역적자, 해외투자 중심의 자금 순환 구조로 인해 약세 흐름을 보이고 있다"며 "구조적인 강세 전환을 위해서는 일본 자산의 투자 매력이 높아지고 해외자금의 국내 환류가 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.

wideopen@newspim.com

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삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
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엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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