[내일날씨] 한낮 36도 폭염 지속...중부 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 28일 전국 맑은 가운데 중부·경북 소나기 예보했다
- 28일 아침 최저기온 22~26도, 낮 최고 31~36도로 폭염 계속됐다
- 28일 수도권·강원내륙·충청·경상 5~40mm 소나기, 미세먼지는 좋음 수준 유지됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 28일은 낮 최고기온이 36도까지 오르는 폭염이 계속되는 가운데 중부지방과 경북권을 중심으로 소나기가 내리겠다.
27일 기상청에 따르면 오는 28일 전국이 대체로 맑은 가운데 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권과 강원내륙·산지, 충청권, 경상권에서 5~40mm다. 강원동해안과 울릉도·독도에는 5~20mm 소나기가 내리겠다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 31~36도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다.
바다 물결은 서해 앞바다 1.0~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.