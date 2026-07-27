KB국민카드, 친환경 사회공헌활동 '반려나무 기부' 진행

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 27일 임직원 재배 공기정화식물을 지역아동센터에 기증하며 나눔 활동을 진행했다
- 이번 '키움봉사'는 아동센터 실내 환경 개선과 아동들이 직접 식물을 가꾸며 환경 가치를 배우도록 하는 데 목적을 뒀다
- 임직원 자발 참여로 진행된 이번 활동은 친환경 실천과 탄소중립포인트 제공을 연계해 일상 속 탄소 감축을 장려했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 임직원이 직접 재배한 공기정화식물을 지역아동센터에 기증하며 지역사회 나눔 활동을 진행했다.
이번 기증은 임직원이 공기정화식물을 자택이나 사무실에서 키운 뒤 지역아동센터에 전달하는 사회공헌 활동으로, 지난 2019년부터 지속해 온 '키움봉사'의 일환이다.
올해 프로그램은 지난 6월부터 임직원 신청을 받아 추진됐으며, 임직원들이 가꾼 식물은 최근 각 지역아동센터로 전달됐다. 센터 내 실내 환경을 개선하고 아동들이 식물을 가꾸며 환경의 가치를 배우도록 돕기 위한 취지다.
지난해 식물을 지원받은 지역아동센터에서는 아동들이 식물에 이름을 붙이고 수분을 공급하는 등 자체적인 가꾸기 활동을 이어갔다. 단순한 물품 지원에 그치지 않고 아동들의 정서적 경험을 돕는 도구로 활용되며 현장의 호응을 얻었다.
이번 활동은 임직원들의 자발적인 참여로 이루어졌다. 식물을 재배하고 기증하는 과정 자체가 친환경 실천으로 연결됐으며, 참여 임직원에게는 '탄소중립포인트'가 부여되어 일상 속 탄소 감축 활동을 장려했다.
KB국민카드 관계자는 "임직원들이 가꾼 식물이 아동들에게 환경과 생명의 가치를 경험하는 계기가 되길 바란다"며 "향후에도 지속적인 사회공헌 활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com