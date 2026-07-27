"대표 뷰티 소통 플랫폼 인정"…코스맥스, 2년 연속 SNS '혁신대상'

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스가 27일 소셜아이어워드2026에서
- 프로모션 혁신대상을 수상했다고 밝혔다.
- M2C 디지털소통 모델로 인스타그램 조회수·
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스가 국내 최고 권위의 SNS 시상식 '소셜아이어워드 2026'에서 프로모션 '혁신대상'을 수상했다고 27일 밝혔다. 지난해 인스타그램 부문 '최고대상'에 이어 2년 연속 수상이다.
코스맥스는 제조사가 소비자와 직접 소통하는 'M2C 디지털 소통 모델'을 업계 최초로 선도했다는 점에서 높은 평가를 받았다.
성과도 뚜렷하다. 공식 인스타그램 채널 총 조회수는 전년 대비 5배 증가한 2150만 회, 총 반응수는 53만 건으로 전년 대비 3배 늘었다. 팔로워는 6만 명으로 전년 동기 대비 4배 급성장했고, 누적 조회수는 4000만 회를 돌파했다.
배경에는 코스맥스만의 '뷰티 트렌드 매거진' 전략이 있다. 대표 콘텐츠 '뷰티회사 관찰일기'는 누적 조회수 400만 회를 기록했고, '스킨푸드' 협업 만우절 캠페인, 걸그룹 출신 소원과 함께한 '화장품 만들기 대작전' 등도 화제를 모았다. 라카, 티르티르, 탬버린즈 등 100개 이상 브랜드와 콘텐츠 협업을 진행했으며, 고객사의 선제적 협업 요청도 3배 이상 늘었다.
코스맥스 관계자는 "소셜아이어워드 2년 연속 수상은 코스맥스가 '대표 뷰티 소통 플랫폼'으로 인정받았다는 의미"라며 "글로벌 소통 접점 확장에도 박차를 가할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com