국가 농업AX플랫폼 민간사업자 선정...연내 특수목적법인 설립

AI 핵심 요약beta
- 정부가 27일 국가 농업AX플랫폼 민간 참여자를 확정하고 연내 특수목적법인 설립을 추진했다
- 전남광주통합특별시 컨소시엄이 최종 선정돼 농식품부와 실시협약을 체결했다
- SPC는 AI 영농 모델·온실·농작업 서비스를 개발하고 K-AI 스마트팜 선도모델과 해외 진출 기반을 마련한다
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K-AI 스마트팜 수출 기반 마련
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 활용한 영농 서비스와 스마트팜 모델을 개발할 국가 농업AX플랫폼의 민간 참여자를 확정하고 연내 특수목적법인(SPC) 설립을 추진한다.
농림축산식품부는 국가 농업AX플랫폼 민간 참여자로 전남광주통합특별시 컨소시엄을 최종 선정하고 실시협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
컨소시엄에는 대표법인인 대동을 비롯해 대동애그테크, LG CNS, 아트팜 영농조합법인, 대영GS, 전남광주통합특별시, 무안군 등 7개 기업·지방정부가 참여한다.
농식품부는 지난 2월부터 4월까지 민간 참여자를 공모하고 전문가 평가를 거쳐 해당 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. 이후 사업 수행 방안을 협의해 최종 참여자로 확정했다.
농식품부와 컨소시엄은 민관 공동 출자로 연내 SPC를 설립해 사업을 본격적으로 추진할 계획이다.
SPC는 AI 영농 모델과 솔루션을 개발하고 AI 온실을 조성한다. 첨단 농기계를 활용한 농작업 서비스도 제공할 예정이다.
농식품부는 농가 규모와 기술 수준에 맞춘 AI 서비스를 일반 농가로 확산하고 K-AI 스마트팜 선도모델을 구축해 해외시장 진출 기반을 마련한다는 방침이다.
이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 "국가 농업AX플랫폼을 통해 농업인이 AI를 보다 쉽게 활용할 수 있는 기반을 마련하겠다"며 "민관 협력을 바탕으로 농업 AI 확산과 K-AI 스마트팜 선도모델 마련을 추진하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com