삼성카드, 상반기 순익 3105억원…전년比 7.5% 감소

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드는 27일 상반기 순이익 3105억원 공시해 전년보다 7.5% 감소했다
- 상반기 총 취급고와 카드 취급고는 9% 안팎 늘었으나 퇴직급여 충당금·금융비용 증가로 수익성이 악화했다
- 삼성카드는 하반기에도 금융비용 부담을 예상하며 자산건전성 관리와 AI·스테이블코인·플랫폼 등 미래 성장기반 마련에 집중할 계획이라고 밝혔다
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조달금리 상승·일회성 인건비 영향, 연체율 0.89%
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성카드의 올해 상반기 당기순이익이 3105억원으로 전년 동기보다 7.5% 감소했다. 퇴직급여 충당금 반영에 따른 일회성 인건비와 금융비용 증가가 영향을 미쳤다.
삼성카드는 27일 한국거래소를 통해 올해 상반기 잠정 경영실적을 공시했다.
상반기 총 취급고는 96조5324억원으로 전년 동기보다 9.0% 증가했다. 이 가운데 카드사업 취급고는 96조1282억원으로 같은 기간 9.1% 늘었다.
부문별로 신용판매(일시불·할부) 취급고는 86조8519억원, 장·단기카드대출 등 금융부문은 9조2763억원으로 집계됐다. 할부리스사업 취급고는 4042억원을 기록했다. 우량 제휴사 확대에 따라 회원 수와 회원당 이용금액이 늘어난 영향이다.
취급고 증가에도 순이익은 감소했다. 이용금액과 상품채권 잔고 증가로 영업수익은 늘었지만 상반기 퇴직급여 충당금을 선제적으로 반영하면서 일회성 인건비가 증가했다. 차입금 규모 확대와 조달금리 상승에 따른 금융비용 증가도 수익성에 부담으로 작용했다.
다만 일회성 요인을 제외한 실적은 전년 동기보다 소폭 증가한 수준이라고 회사 측은 설명했다. 6월 말 기준 1개월 이상 연체율은 0.89%로 전분기보다 0.03%포인트(p) 하락했다.
삼성카드 관계자는 "하반기에도 금융비용 증가에 따른 부담 등 어려운 경영환경이 이어질 것으로 예상된다"며 "자산건전성 관리와 본업 경쟁력 강화에 집중하면서 AI와 스테이블코인, 플랫폼 등 미래 성장 기반 마련을 추진할 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com