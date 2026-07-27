아모레퍼시픽, 피부미용 의료기기 기업 투자…메디컬 뷰티 강화

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽홀딩스가 27일 하이어코퍼레이션에 전략적 투자를 단행해 뷰티·메디컬 사업을 강화했다
- 양사는 스킨부스터·코스메슈티컬·의료기기 분야에서 기획부터 연구개발·유통·마케팅까지 전 과정 협력하기로 했다
- 의료기기 개발 역량과 피부과학 연구를 결합해 시술 후 애프터케어·병의원 전용 제품을 개발하고 글로벌 메디컬 에스테틱 시장을 공략한다
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피부과학·의료기기 기술 결합…시술부터 홈케어까지 연결
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아모레퍼시픽홀딩스가 피부미용 의료기기 전문기업 하이어코퍼레이션에 전략적 투자를 단행하고 뷰티·메디컬 사업을 강화한다. 전문 시술과 일상적인 스킨케어를 연결하는 통합 솔루션을 개발해 메디컬 에스테틱 시장으로 사업 영역을 넓힌다는 전략이다.
아모레퍼시픽홀딩스는 하이어코퍼레이션과 뷰티·메디컬 분야 협력을 위한 투자계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 양사는 스킨부스터와 코스메슈티컬, 의료기기 등 피부미용 제품의 기획부터 연구개발, 유통, 마케팅까지 전 과정에서 협력할 계획이다.
2021년 설립된 하이어코퍼레이션은 의료진 네트워크를 기반으로 피부미용 의료기기를 개발·유통하고 있다. 대표 제품인 콜라겐부스터 '힐로웨이브'는 한국과 일본, 인도네시아, 베트남 등에서 판매되고 있다.
양사는 하이어코퍼레이션의 의료기기 개발 역량과 글로벌 의료진 네트워크에 아모레퍼시픽의 피부과학 연구 및 스킨케어 기술을 결합한다. 시술 후 피부 관리를 위한 애프터케어 제품과 병·의원 전용 제품을 개발하고, 원료·소재 공동 연구와 병원 유통 협력도 추진한다.
이상목 아모레퍼시픽홀딩스 대표는 "피부과학과 의료기기 기술을 접목한 차세대 뷰티 솔루션을 개발해 글로벌 시장에서 새로운 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다. 양사는 전문 시술과 홈케어를 아우르는 뷰티·메디컬 사업을 중장기 성장동력으로 육성할 방침이다.
mkyo@newspim.com