HD현대마린솔루션, 매출 24% 증가…데이터센터 엔진 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- HD현대마린솔루션이 27일 2분기 매출과 영업이익 증가를 발표했다
- AM·친환경·디지털 솔루션 핵심사업과 벙커링 매출이 고르게 늘었다
- 데이터센터용 발전 엔진·부유식 데이터센터 개조 시장 공략을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대마린솔루션이 선박 유지·보수 서비스와 친환경·디지털 솔루션의 동반 성장에 힘입어 2분기 매출과 영업이익을 모두 늘렸다.
HD현대마린솔루션은 올해 2분기 매출 5804억원, 영업이익 976억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 24.1%, 17.6% 증가했다.
AM과 친환경 개조, 디지털 솔루션 등 3대 핵심사업 매출은 3567억원으로 25.2% 늘었다. 벙커링 사업 매출도 22.3% 증가한 2237억원을 기록했다.
실적 성장을 이끈 것은 선박 부품과 유지·보수 서비스를 담당하는 AM 부문이다. AM 매출은 2750억원으로 전년 동기보다 19.6% 증가했다. 서비스 대상 선박은 누적 1만168척으로 늘었고, 월간 부품 출고량은 6만건을 넘어서며 최대 기록을 경신했다.
친환경 솔루션 매출은 주요 선박 개조 프로젝트가 본격화되면서 38.1% 증가한 453억원을 기록했다. HD현대마린솔루션은 선박평형수처리장치와 탈황설비 중심의 1세대 개조사업에서 친환경 연료 전환과 탄소 저감 중심의 차세대 개조사업으로 영역을 넓힐 계획이다.
디지털 솔루션 매출은 축 발전기와 특수선용 제어시스템 판매 확대에 힘입어 65.5% 늘어난 364억원으로 집계됐다.
HD현대마린솔루션은 향후 데이터센터용 발전 엔진과 부유식 데이터센터 개조 시장 공략을 강화한다. 인공지능 확산으로 전력 수요가 빠르게 늘어나는 가운데 기존 선박·엔진 서비스 역량을 육상과 해상 데이터센터 분야로 확장한다는 전략이다.
HD현대마린솔루션 관계자는 "핵심사업이 고르게 성장하며 안정적인 사업 기반을 구축하고 있다"며 "데이터센터용 발전 엔진과 부유식 데이터센터 개조 시장을 적극 공략할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com