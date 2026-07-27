깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/27)

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2026.07.27 (월)
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AI 핵심 요약

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  • GAM이 7월27일 글로벌·중국·홍콩·ETF·특징주 등 투자 이슈를 종합 보도했다
  • AI 설비투자 부담에 빅테크·CXMT·CATL·YMTC 등 하드테크·반도체주가 핵심 관전 포인트가 됐다
  • 연준 금리 인상 우려와 비트코인 ETF 자금 이탈, 개별 기업 실적·M&A·IPO 동향이 시장 변동성을 키웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월27일 제공한 콘텐츠입니다.

[뉴욕 주간 프리뷰] AI 설비투자 경계령 내려진 증시…MS·메타·아마존 주시

마이크로소프트 로고 [사진=블룸버그통신]

 

[중국 특징주] 노무라 "CXMT 1200%대 상승 여력"

스마트폰 화면에 표시된 CXMT 로고 [사진=블룸버그통신]


[중국 특징주] CATL 장중 5%대 급등…자사주 매입 재료에 화답

CATL의 전기차 배터리 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] AI 설비투자가 죄? 빅테크 '많이 쓰면 매도' 국면 전환

기업별 향후 12개월 설비투자 추정치와 6월 이후 S&P500 등락 기여도 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] CME, 개별 주식선물 출시...시총 상위 50여곳

미국 일리노이주 시카고에 있는 CME그룹 본사 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 트럼프 정책 수혜 베팅 참패…연초 이후 마이너스 전환

네드데이비스의 '2026트럼프트레이드지수' 포함 상장지수펀드(ETF) 4종의 연초 이후 수익률 추이 [자료=블룸버그통신]


[중국 특징주] '엔비디아 의존' 량원펑 발언 새자 딥시크 자금 조달 중단

딥시크 창업자인 량원펑 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]


[홍콩 특징주] 상장 앞둔 셰인, 성장 둔화와 이익 감소 보고

셰인 상표 태그 [사진=블룸버그통신]

 

[AI 투자의 늪] ③ 빅테크 '제번스의 역설' 수익성 압박 돌파구 있나

빅테크의 BEP 낮추기 위한 필살기 [AI 일러스트=황숙혜 기자]

 

[미국 특징주] 웨이모, 우버와 로보택시 동맹 결별 수순...주가 급락

우버-웨이모 차량 [사진=블룸버그]

 

[인도 특징주] NTPC, 전력 수요 급증에 1분기 순이익 12% 증가

NTPC 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 데번 에너지, 이글포드·파우더리버 셰일 자산 매각 검토

데번 로고 [사진=업체 제공]

 

[미국 특징주] 스페이스X의 스타십, 스타링크 위성 배치 성공

텍사스에 위치한 스페이스X의 로켓 발사대 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] MS "스페이스X 100달러, AI 사업 가치 '제로' 의미"

스페이스X의 스타베이스 산업 단지 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 페이스북·인스타, 중국發 '누드화' 앱 광고 수천 건 노출

메타 플랫폼스 로고 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 브라운-포먼, 사제락 150억달러 인수 제안 재차 거절

브라운 포먼 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[중국 특징주] 트립닷컴, 반독점 조사 결과 나오자 1년래 최대 상승

반독점 조사 이후 트림닷컴 주가 언더퍼폼 [자료=블룸버그]

 

[中 하드테크 IPO 빅뱅] ⑪YMTC. 국유자본이 키워낸 낸드플래시 리더

[사진 = YMTC 공식 홈페이지] 중국 최대 낸드(NAND) 플래시 메모리 업체 양쯔메모리(長江存儲∙YMTC) 3D 낸드 제품 홍보 이미지.

 

[중국증시 주간 포인트] 각국 기준금리 발표, 7월 중앙정치국회의, CXMT∙중제욱창 상장, 삼성∙SK하이닉스∙ MAG7 실적, 산화지르코늄 등 제품가격 인상, 고체 리튬배터리 표준, 차이나조이 개막

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] LENS, 인텔과 손잡고 TGV 첨단 패키징 협력 추진

[사진 = 남사과기 공식 홈페이지] 2025년 7월 9일, 남사과기는 홍콩증권거래소 메인보드에 정식으로 상장하며 'A+H'주로 재탄생했다.

 

[중국 특징주] CATL, A주 역대 최대규모 자사주 매입안 발표

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 중국 최대 배터리 제조사 닝더스다이(CATL 300750.SZ/3570.HK) 건물 전경.

 

[중국 특징주] 올해 아시아 최대 IPO, 'CXMT' 오늘 커촹반 입성

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] CXMT 상장 첫날 472% 폭등, A주 시총 1위 등극

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 'CXMT' 시총 3.3조 위안 돌파, A주 출범 후 최초 반도체주 시총왕 등극

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[홍콩 특징주] 中 휴머노이드 로봇 제조사 '애지봇', 홍콩상장 선언

[사진 = 애지봇 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 애지봇(智元機器人∙즈위안로봇)이 2026년 3월 28일 1만 번째 범용 체화지능 로봇인 '위안정 A3(遠征A3)'를 공식 출하했다고 밝혔다.

 

[중국 특징주] 백주 대장주 '산서행화촌분주', 1.73조 현금배당 시행

[사진 = 산서행화촌분주] 중국 고량주(백주) 제조사 산서행화촌분주(山西汾酒 600809.SH) 제품 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 보안솔루션 대장주 '하이크비전', 올해 매출∙순익 최고치 전망

[사진 = 하이크비전 공식 홈페이지] 보안 제품 솔루션 제공업체 하이크비전(海康威視∙HIKVISION 002415.SZ) 제품 홍보 이미지.

 

[ETF 특징주] 비트코인 ETF, 연준 금리 인상 우려에 자금 썰물

비트코인 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[ETF 특징주] 연준 이번주 금리 인상 전망 33%로 '껑충' TLT 울상

미 연방준비제도(Fed) 본부 [사진=로이터 뉴스핌]

 

링센트럴 ① 2분기 현금창출력 '사상 최대'... 배당 67% 인상

링센트럴 로고 [사진=업체 홈페이지]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
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엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

[주요포토]

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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