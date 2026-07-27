깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/27)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월27일 글로벌·중국·홍콩·ETF·특징주 등 투자 이슈를 종합 보도했다
- AI 설비투자 부담에 빅테크·CXMT·CATL·YMTC 등 하드테크·반도체주가 핵심 관전 포인트가 됐다
- 연준 금리 인상 우려와 비트코인 ETF 자금 이탈, 개별 기업 실적·M&A·IPO 동향이 시장 변동성을 키웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월27일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] AI 설비투자 경계령 내려진 증시…MS·메타·아마존 주시
[중국 특징주] 노무라 "CXMT 1200%대 상승 여력"
[중국 특징주] CATL 장중 5%대 급등…자사주 매입 재료에 화답
[미국 특징주] AI 설비투자가 죄? 빅테크 '많이 쓰면 매도' 국면 전환
[미국 특징주] CME, 개별 주식선물 출시...시총 상위 50여곳
[미국 특징주] 트럼프 정책 수혜 베팅 참패…연초 이후 마이너스 전환
[중국 특징주] '엔비디아 의존' 량원펑 발언 새자 딥시크 자금 조달 중단
[홍콩 특징주] 상장 앞둔 셰인, 성장 둔화와 이익 감소 보고
[AI 투자의 늪] ③ 빅테크 '제번스의 역설' 수익성 압박 돌파구 있나
[미국 특징주] 웨이모, 우버와 로보택시 동맹 결별 수순...주가 급락
[인도 특징주] NTPC, 전력 수요 급증에 1분기 순이익 12% 증가
[미국 특징주] 데번 에너지, 이글포드·파우더리버 셰일 자산 매각 검토
[미국 특징주] 스페이스X의 스타십, 스타링크 위성 배치 성공
[미국 특징주] MS "스페이스X 100달러, AI 사업 가치 '제로' 의미"
[미국 특징주] 페이스북·인스타, 중국發 '누드화' 앱 광고 수천 건 노출
[미국 특징주] 브라운-포먼, 사제락 150억달러 인수 제안 재차 거절
[중국 특징주] 트립닷컴, 반독점 조사 결과 나오자 1년래 최대 상승
[中 하드테크 IPO 빅뱅] ⑪YMTC. 국유자본이 키워낸 낸드플래시 리더
[중국증시 주간 포인트] 각국 기준금리 발표, 7월 중앙정치국회의, CXMT∙중제욱창 상장, 삼성∙SK하이닉스∙ MAG7 실적, 산화지르코늄 등 제품가격 인상, 고체 리튬배터리 표준, 차이나조이 개막
[중국 특징주] LENS, 인텔과 손잡고 TGV 첨단 패키징 협력 추진
[중국 특징주] CATL, A주 역대 최대규모 자사주 매입안 발표
[중국 특징주] 올해 아시아 최대 IPO, 'CXMT' 오늘 커촹반 입성
[중국 특징주] CXMT 상장 첫날 472% 폭등, A주 시총 1위 등극
[중국 특징주] 'CXMT' 시총 3.3조 위안 돌파, A주 출범 후 최초 반도체주 시총왕 등극
[홍콩 특징주] 中 휴머노이드 로봇 제조사 '애지봇', 홍콩상장 선언
[중국 특징주] 백주 대장주 '산서행화촌분주', 1.73조 현금배당 시행
[중국 특징주] 보안솔루션 대장주 '하이크비전', 올해 매출∙순익 최고치 전망
[ETF 특징주] 비트코인 ETF, 연준 금리 인상 우려에 자금 썰물
[ETF 특징주] 연준 이번주 금리 인상 전망 33%로 '껑충' TLT 울상
링센트럴 ① 2분기 현금창출력 '사상 최대'... 배당 67% 인상