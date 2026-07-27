김윤덕 국토부 장관 "사전청약자에 약속한 사항 반드시 해결…간담회 추진"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 국토교통부 장관이 27일 사전청약자 지원 약속을 이행하겠다고 밝혔다.
- 금리 등 세부 기준은 관계 부처와 조율 중으로 당사자와 직접 소통해 보완책을 마련하겠다고 했다.
- 사전청약자 불안을 줄이기 위해 별도 간담회를 열고 구체적 지원 방안도 추가 조정하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 사전청약 당첨자에게 정부가 명확히 약속한 지원 사항은 반드시 이행하겠다고 강조했다. 금리와 세부 지원 기준 등 관계 부처 간 조율이 끝나지 않은 쟁점에 대해서도 당사자와 직접 소통해 보완책을 마련하겠다는 방침이다.
27일 대한상공회의소에서 열린 국무총리 주재 '부동산 정책 국민 대토론회'에서 김윤덕 국토교통부 장관은 "사전청약자들에게 기존에 명확하게 약속한 사안은 분명히 해결하겠다"며 이같이 말했다.
김 장관은 사전청약 당첨자 지원 방안을 놓고 큰 틀의 방향은 정리됐지만 금리 등 일부 세부 사안에서는 국토교통부와 관계 기관 사이에 이견이 남아 있다고 설명했다.
김 장관은 "구체적인 문제에서는 국토부와 일부 이견이 있고 금리 문제처럼 아직 해결되지 않은 부분도 있는 것으로 알고 있다"며 "지원 여부를 추후 결정하겠다는 식으로 애매하게 남겨두면 사전청약자들이 답답함을 느낄 수 있다는 점을 충분히 이해한다"고 말했다.
이어 "명확한 약속이 있었던 사안뿐 아니라 판단의 여지가 남아 있는 문제도 사전청약자들이 불안해하지 않도록 해결책을 마련하겠다"고 덧붙였다.
사전청약 당첨자들과의 별도 간담회도 추진할 뜻을 밝혔다. 김 장관은 "국토부와 사전청약자들이 함께하는 간담회를 열면 좋을 것 같다"며 "큰 틀의 방향은 이미 잡혔지만 구체적인 조정이 필요한 부분은 추가로 조정할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
min72@newspim.com