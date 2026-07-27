현대차, 첫 한·중앙아시아 정상회의에 제네시스 33대 지원

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 27일 제1차 한·중앙아시아 정상회의 차량 지원 MOU를 체결했다
- 9월 16일 열리는 정상회의에 제네시스 G90·G80 등 33대를 의전 차량으로 제공한다
- 현대차는 국제행사 의전 차량 지원으로 제네시스 글로벌 프리미엄 브랜드 위상 강화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 한국에서 처음 열리는 한·중앙아시아 정상회의에 제네시스 의전 차량을 지원하며 글로벌 프리미엄 브랜드 위상 강화에 나선다.
현대차는 27일 서울 외교부 청사에서 제1차 한·중앙아시아 정상회의 준비기획단과 '2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의 차량 지원' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
제1차 한·중앙아시아 정상회의는 오는 9월 16일 한국에서 처음 개최되는 다자 정상회의다. 한국과 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 5개국 정상이 참석해 경제·외교·통상 협력 방안을 논의한다.
현대차는 정상회의 기간 제네시스 G90과 G80 등 총 33대를 정상과 장관급 인사 등 주요 외빈의 공식 의전 차량으로 제공한다.
현대차는 주요 국제행사 차량 지원을 통해 제네시스의 상품성과 브랜드 경쟁력을 글로벌 무대에 알린다는 계획이다. 앞서 2025년 APEC 정상회의와 G20 요하네스버그 정상회의, 2024년 한·아프리카 정상회의 등에 의전 차량을 지원했으며, 오는 11월 열리는 아세안 정상회의에도 차량을 제공할 예정이다.
현대차 관계자는 "한국에서 처음 개최되는 한·중앙아시아 정상회의에 의전 차량을 지원하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "국내외 주요 국제행사 운영 경험을 바탕으로 정상회의의 성공적인 개최를 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com