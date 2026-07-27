IBK기업은행, 상반기 순익 1.4조...중기대출 270조 '역대최대'

첫 분기배당 도입, 주당 210원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행은 27일 2026년 상반기 경영실적을 발표하고 중소기업대출 잔액이 전년 말 대비 8조1000억 원 증가한 270조 원을 기록했다고 밝혔다. 이에 따라 중기금융시장 점유율은 역대 최고 수준인 24.6%를 달성했다.
연결 기준 당기순이익은 1조4429억 원으로 전년 동기 대비 4.4% 감소했으며, 별도 기준 순이익은 1조2078억 원으로 9.0% 줄었다. 이자이익과 유가증권 관련 손익은 개선됐지만, 환율 상승에 따른 환평가손 확대와 대손충당금 증가가 수익성에 영향을 미쳤다.
건전성 지표는 안정적인 흐름을 보였다. 대손비용률은 0.46%로 소폭 상승했으나, 고정이하여신비율은 1.27%로 전년 말 대비 개선됐다.
기업은행은 하반기 조직개편을 통해 생산적 금융과 AI 전환을 강화할 계획이다. 또한 이번 실적 발표와 함께 창사 이래 처음으로 분기배당을 실시하기로 했다. 배당기준일은 7월 31일이며, 주당 배당금은 210원으로 확정됐다.
peterbreak22@newspim.com