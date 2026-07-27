사이버작전사령부, 미 '사이버 플래그' 훈련 참가…25개국과 사이버작전 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 사이버작전사령부가 27일부터 31일까지 사이버플래그에 참가했다
- 미국 주관 훈련에는 한국 포함 25개국이 함께했다
- 사이버 위협 정보 공유로 연합작전 능력 강화에 나섰다
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세계 최고 수준 사이버 역량 보유국과 실전형 연합 작전 수행 능력 제고
사이버 플래그·사이버 얼라이언스 등 한미 동맹훈련·전문인력 교류 확대 추진
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 사이버작전사령부가 27일부터 31일까지 미국 사이버사령부가 주관하는 국제 사이버훈련 '사이버 플래그(Cyber Flag)'에 참가한다.
이번 훈련은 미국 국가사이버훈련센터에서 열리며, 대한민국을 포함해 총 25개국이 참여하는 다국적 연합 사이버훈련이다.
사이버 플래그 훈련은 2011년부터 매년 시행돼 온 미국 사이버사령부의 대표적인 연합 사이버훈련이다. 미국의 주요 동맹국과 우방국이 함께 참가해 사이버 분야 파트너십을 강화해 왔다. 우리 군은 2022년 처음 사이버 플래그에 참가한 뒤 올해로 다섯 번째 훈련에 나서며, 실전적 사이버작전 수행 능력 제고에 초점을 맞추고 있다.
사이버작전사령부는 이번 훈련 기간 참가국 간 사이버 위협 정보 공유와 공동 분석을 수행하며 다국적 연합 사이버작전 능력을 발전시킬 계획이다.
사이버작전사령관 배송영 육군 준장은 "세계 최고 수준의 사이버 역량을 보유한 국가들과의 협력을 통해 우리 사이버 작전능력을 크게 향상시키는 계기가 될 것"이라며 "이번 훈련 참가를 바탕으로 앞으로도 국가안보의 핵심인 사이버작전 역량 강화를 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.
사이버작전사령부는 앞으로도 미 사이버 플래그 훈련뿐만 아니라 한미 사이버사령부 간 동맹훈련 '사이버 얼라이언스'와 사이버 전문인력·기술 교류 등을 통해 사이버 협력 관계를 지속 발전시켜 나간다는 방침이다.
gomsi@newspim.com