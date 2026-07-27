장동혁, 선거소청 변론 앞두고 "투표용지 부족·전산 수정…재선거해야"

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"입증 책임은 자료 가진 선관위에…특검·해체 수준 개혁 필요"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 27일 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족과 투표자 수 전산 수정 문제를 거론하며 중앙선거관리위원회에 재선거 실시를 요구했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "이번 지방선거에서 드러난 참정권 침해 사태에 대해 선관위가 스스로 잘못을 인정하고 재선거를 실시할 수 있도록 마지막 기회를 주는 것"이라고 밝혔다.

장 대표는 이번 선거소청의 핵심 쟁점으로 투표용지 부족과 이에 따른 투표 중단·대기, 투표용지 관리 절차 위반, 투표자 수 전산 수정 등을 제시했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.27 mironj19@newspim.com

그는 "서울시선관위도 이번 소청을 헌정사상 유례가 없는 공직선거 관리 전반의 제반 쟁점에 관한 사안이라고 답변했다"며 "선거 과정에서 발생할 수 있는 모든 문제가 발생했다는 의미"라고 주장했다.

이어 "선거소청을 거치도록 한 이유는 무엇이 잘못됐는지 가장 잘 아는 기관이 선관위이고, 관련된 모든 증거와 자료 역시 선관위가 갖고 있기 때문"이라며 "수사기관의 수사 없이도 사건의 실체와 절차상 잘못을 가장 잘 파악할 수 있는 곳이 선관위"라고 말했다.

그러면서 "선관위가 스스로 잘못을 돌아보고 국민에게 사죄할 수 있는 마지막 기회"라며 "현재까지 드러난 사실관계만으로도 선거의 자유와 공정성이 훼손된 만큼 재선거가 필요하다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오전 '규제에서 시장으로, 징벌에서 합리로' 부동산정책 정상화 토론회에서 인사말을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com

◆ 투표자 수 전산 수정에 "득표 수까지 해명해야"

장 대표는 일부 언론 보도를 인용해 6·3 지방선거 투표자 수가 사후 수정된 사례가 72건이며, 특정 사례에서는 투표자 수가 수천 명 늘어나거나 투표 종료 후 상당한 시간이 지난 뒤 수정됐다고 주장했다.

그는 "투표자 수를 늘리면 득표자 수도 반드시 그에 맞게 달라져야 한다"며 "투표자 수를 임의로 수정했다면 득표자 수가 어떻게 처리됐는지까지 선관위가 설명해야 한다"고 요구했다.

또 "마지막 단계에서 선관위 직원이 외부 감시나 명확한 보고 절차 없이 투표자 수와 득표자 수를 입력할 수 있다면 선거 전 과정을 엄정하게 관리한 의미가 사라진다"고 지적했다.

다만 장 대표가 제기한 전산 조작과 득표 수 변경 의혹은 현재 수사와 선거소청 절차를 통해 사실관계가 확인돼야 하는 사안이다.

장 대표는 "모든 입증 책임은 관련 자료와 증거를 보유한 선관위에 돌아갔다"며 "선관위가 의혹을 말끔히 해명하지 못한다면 이번 지방선거뿐 아니라 이전 선거의 투명성과 공정성도 의심받을 수밖에 없다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.16 mironj19@newspim.com

◆ 투표용지 긴급 이송·출구조사 후 투표도 문제 삼아

장 대표는 서울 지역 42곳 이상의 투표소에서 투표용지가 부족했고, 22곳 이상에서 유권자 대기나 투표 중단이 발생했다고 주장했다.

그는 투표용지 부족으로 투표소를 떠났거나 아예 투표에 참여하지 않은 유권자의 규모를 정확히 산정하기 어렵다며 "참정권 침해가 선거 결과에 어느 정도 영향을 미쳤는지도 가늠할 수 없다"고 말했다.

또 부족한 투표용지를 투표 당일 긴급 이송하는 과정에서 봉인과 경찰 입회가 제대로 이뤄지지 않았고, 일부 투표용지에는 일련번호가 수기로 기재됐다고 주장했다.

투표 지연으로 오후 6시 출구조사 발표 이후에도 투표가 이어진 점도 문제 삼았다. 장 대표는 "출구조사와 개표 상황을 접한 유권자의 투표는 그 이전 투표와 정보 조건이 다르다"며 선거의 자유와 공정성에 영향을 미쳤다고 주장했다.

일부 투표함 이송 과정에서 참관인의 참여가 보장되지 않았다는 주장도 내놨다. 그는 "참관인의 권한이 보장되지 않은 상태에서 이송되고 개표된 투표함의 정당성을 인정하기 어렵다"고 말했다.

장 대표는 중앙선관위에 ▲투표용지 부족과 투표 중단으로 참정권을 침해받은 유권자 규모 ▲절차 위반으로 효력을 인정하기 어려운 투표용지와 투표함의 수 ▲전산 수정이 이뤄진 투표자·득표자 수를 공개하라고 요구했다.

아울러 "선관위가 명확히 답하지 못한다면 즉각 재선거를 실시해야 한다"며 "특검을 통해 의혹을 규명하고 선관위에 대해서도 해체 수준의 개혁이 필요하다"고 강조했다.

oneway@newspim.com