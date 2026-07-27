감성코퍼레이션 김호선 대표, 자사주 15만8000주 추가 매입

AI 핵심 요약beta
- 감성코퍼레이션이 27일 김호선 대표의 자사주 15만8000주 추가 매수를 공시했다
- 김 대표는 올해 네 차례 장내 매수로 총 71만1000주 약 31억5000만원어치를 취득했다
- 회사는 책임경영과 주주환원 차원이라며 해외 유통망 확대와 상품 경쟁력 강화에 집중하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 감성코퍼레이션은 김호선 대표이사가 장내 매수를 통해 회사 주식 15만8000주를 추가 취득했다고 27일 공시했다. 취득 금액은 약 6억원이다.
김 대표의 자사주 매입은 올해 들어 네 번째다. 김 대표는 지난 1월 25만주를 약 13억원에 매입한 데 이어 5월 5만주를 약 2억5000만원에 취득했다.
이달 초에는 25만3000주를 약 10억원에 매수했다. 이번 취득분을 포함하면 김 대표가 올해 장내에서 매입한 주식은 총 71만1000주, 약 31억5000만원 규모다.
회사는 김 대표의 잇단 주식 취득이 책임경영과 주주가치 제고를 위한 조치라고 설명했다.
감성코퍼레이션은 회사 차원에서도 자기주식 매입과 소각, 현금배당 등을 포함한 3개년 주주환원 정책을 추진하고 있다.
주력 사업은 아웃도어 브랜드 '스노우피크 어패럴'이다. 회사는 해외 유통망 확대와 상품군 강화를 하반기 주요 사업 과제로 제시했다.
최근에는 2027년 봄·여름 시즌 글로벌 수주회를 열었다. 중국과 대만, 일본 바이어가 참석했으며 회사는 이를 기반으로 해외 판매 확대를 추진할 계획이다.
감성코퍼레이션 관계자는 "회사의 주주환원 정책과 함께 대표이사도 지속해서 지분을 확대하고 있다"며 "하반기에는 해외 유통망 확대와 상품 경쟁력 강화에 집중하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com