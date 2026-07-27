우리은행·산업부, 중견기업 지원 프로그램 8기 모집

AI 핵심 요약beta
- 우리은행과 산업통상부는 27일 중견기업 금융지원 프로그램 ‘Rising Leaders 300’ 8기 모집을 시작했다.
- 이 프로그램은 기술력·성장성이 우수한 중견기업을 선발해 최대 300억 대출과 금리우대·비금융 서비스를 지원한다.
- 모집은 내달 14일까지이며 9월 초 최종 선정기업을 발표한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행과 산업통상부은 중견·중견후보기업을 대상으로 한 금융지원 프로그램 'Rising Leaders 300' 8기를 모집한다고 27일 밝혔다. 모집 기간은 내달 14일까지다.
이 프로그램은 기술력과 성장 잠재력이 우수한 중견기업을 발굴해 육성하는 사업이다. 우리은행은 지난 7기까지 225여 개 기업을 선정해 누적 2조 원 이상의 자금을 지원했다.
지원 대상은 글로벌리더형, K-tech선도형, 미래가치주도형, AX도약형 등 4가지 유형으로 나뉜다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국중견기업연합회, 한국산업지능화협회(KOIIA), 한국산업기술진흥원(KIAT) 등이 분야별 1차 심사와 추천을 진행한 뒤, 우리은행이 금융지원 적정성을 검토해 최종 기업을 선정한다.
최종 선정 기업에는 최대 300억 원 규모의 대출과 첫해 최대 1.0%포인트의 금리우대 혜택이 제공된다. 수출입금융 솔루션, ESG 대응 컨설팅, 기업승계 컨설팅, 디지털 전환 등 비금융 서비스도 함께 지원된다.
우리은행은 9월 초 최종 선정 기업을 발표할 예정이다. 신청은 우리은행 및 관련 기관 홈페이지를 통해 온·오프라인으로 접수하면 된다.
romeok@newspim.com