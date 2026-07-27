원주시의회 '노인복지 현안' 논의

AI 핵심 요약beta
- 원주시의회 행정복지위는 27일 대한노인회 원주시지회에서 노인복지 간담회를 개최했다
- 위원회는 노인복지 기반 역할과 고령화에 따른 복지수요 변화 등을 논의했다
- 유오현 위원장은 현장 의견을 정책과 지원에 반영하도록 지속 소통·노력하겠다고 했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시의회 행정복지위원회는 27일 (사)대한노인회 원주시지회 회의실에서 노인복지 현안을 논의하기 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 지역의 노인복지 현장에서 활동하는 대한노인회 원주시지회 관계자들의 의견을 듣고 어르신들이 체감할 수 있는 실효성 있는 지원방안을 모색하기 위해 진행됐다.
위원회는 대한노인회 원주시지회의 운영 현황을 공유하며 경로당과 노인교실을 포함한 지역 노인복지 기반의 역할, 발전 방향, 고령화에 따른 복지수요 변화 등에 대해 폭넓은 의견을 나눴다. 아울러 현장에서 제안된 사항이 정책과 사업에 실질적으로 반영될 수 있도록 의회와 노인회 간 지속적인 소통과 협력이 필요하다는 데 의견을 모았다.
유오현 위원장은 "노인복지 정책은 어르신들과 현장 관계자들의 목소리를 세심하게 듣는 것에서 출발해야 한다"며 "오늘 전달된 의견과 건의사항을 면밀히 살펴 어르신들의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책과 지원으로 이어질 수 있도록 행정복지위원회 차원에서 지속적으로 소통하고 노력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com