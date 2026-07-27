ABL생명, 여름방학 결식위기아동 위한 '러브 드림' 봉사활동 실시

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹 ABL생명이 24일 결식위기아동 돕기 위해 세이브더칠드런에 1000만원 기부하고 봉사활동을 진행했다.
- 서울 시내 결식위기아동 50명에게 식료품·건강지원 물품으로 구성된 '러브 드림' 키트를 전달할 계획이다.
- 임직원 50여명이 밀키트·간편식·영양제와 도자기 텀블러·편지를 담은 키트를 제작하며 사회공헌활동을 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 ABL생명이 지난 24일 여름방학 기간 급식 중단으로 식사 공백이 우려되는 결식위기아동을 돕기 위해 세이브더칠드런에 기부금 1000만원을 전달하고, '러브 드림' 식료품 키트 제작 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다.
이번 기부금은 복지 사각지대에 놓인 지역사회 취약계층 아동을 지원하기 위해 조성됐다. ABL생명은 방학 기간 돌봄과 급식 지원이 줄어드는 상황을 고려해 서울 시내 결식위기아동 50명에게 식료품과 건강지원 물품을 전달할 계획이다.
이날 행사에는 임직원 50여명이 참여해 밀키트와 간편식, 영양제 등으로 구성된 키트를 직접 제작했다. 아울러 발달장애 예술가와 함께 만든 도자기 텀블러와 친필 편지를 키트에 동봉했다.
ABL생명 관계자는 "여름방학 동안 결식아동이 겪는 식생활 공백을 줄이고자 이번 봉사를 마련했다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 위해 사회공헌활동을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com