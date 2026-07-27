삼성자산운용, 'FunETF'에 미국 상장 ETF 서비스 도입

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 27일 FunETF에 미국ETF 조회·비교 서비스를 도입했다고 밝혔다.
- FunETF에서 국내·미국 ETF 6600여개 정보와 최대 5개 상품 동시 비교·미국 ETF 테마 기능을 제공하게 됐다.
- 신규 서비스 출시 기념으로 8월31일까지 미국ETF 3개 이상 찜하기 고객에게 커피쿠폰과 대한항공 기프트카드 경품을 지급한다.
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일단위 업데이트 '미국 ETF 테마' 서비스…美 ETF 투자 트렌드 제공
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 27일 자사 ETF·펀드 플랫폼 'FunETF'에 미국 증시 상장 ETF 상품 조회 및 비교 서비스를 도입한다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 이번 서비스 개편으로 FunETF 앱에서 국내에 상장한 1140여 개 ETF는 물론, 5500여 개에 달하는 미국 상장 ETF의 상세 정보들까지 확인할 수 있게 됐다. 특히 'ETF 비교' 기능을 통해 한국과 미국 ETF 상품을 최대 5개까지 한 화면에서 동시에 비교 분석할 수 있게 됐다.
핵심 기능은 '미국 ETF 테마' 서비스다. 매일 업데이트되는 미국 ETF시장 동향을 한눈에 파악할 수 있으며, 전날 밤 뉴욕 증시에서 가장 주목받은 인기 테마와 관련 ETF가 무엇인지 직관적으로 확인할 수 있어 글로벌 투자 트렌드를 놓치지 않도록 도와준다.
삼성자산운용 관계자는 "글로벌 ETF 투자 정보에 대한 수요가 크게 늘어나는 흐름에 발맞춰 이번 FunETF 서비스 개편을 단행했다"며 "미국 ETF 서비스 오픈을 통해 글로벌 투자자 저변을 확대하고, 앞으로도 회원들의 투자 수요를 선제적으로 파악해 FunETF 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.
삼성자산운용은 FunETF 신규 서비스 출시를 기념해 고객 이벤트를 실시한다. 오는 8월 31일까지 FunETF에 신규 가입한 뒤 미국 상장 ETF 3개 이상 '찜하기'를 눌러 관심종목으로 담으면 자동으로 이벤트에 참여된다. 참여자 전원에게는 커피 쿠폰 1매를 100% 지급하며, 추첨을 통해 선정된 참여자에게는 특별 경품으로 '대한항공 기프트 카드 30만원권(5명)'을 증정할 예정이다.
rkgml925@newspim.com