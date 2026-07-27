KB금융, 첨단산업 투자 확대…1500억원 유니콘펀드 결성

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹은 27일 반도체·AI 메가프로젝트 지원을 공식화했다
- 첨단전략산업 투자 확대와 심사기준을 기술·성장성 중심으로 개편했다
- 1500억 규모 유니콘 스케일업 펀드를 조성해 혁신기업 자금 공급을 강화한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 정부의 반도체, 피지컬AI, AI데이터센터 등 3대 메가프로젝트 지원에 나선다고 27일 밝혔다.
KB금융은 지난 24일 제4차 생산적금융 협의회를 열고 첨단전략산업 투자 확대 방침을 결정했다. 반도체·전력 인프라 투자와 피지컬AI 관련 기업, AI데이터센터에 대한 금융지원 방안을 수립했다.
전국 주요 거점의 CIB센터(기업금융 특화 은행·증권 협업점포)를 중심으로 지역 소재 혁신 중소기업을 발굴하고 대출·투자·자본시장 연계 등 종합금융지원을 확대할 계획이다.
심사 기준도 개선한다. KB금융은 재무제표와 과거 실적 중심의 평가에서 벗어나 첨단기술력과 성장 잠재력 중심으로 전환한다. KB국민은행은 올해 초 첨단전략산업심사Unit을 신설해 변리사 등 외부 전문가를 채용했으며, KB증권도 국가전략산업분야별 심사인력을 확대하고 있다. 그룹 내 경영연구소, 리서치센터, 영업 및 심사조직이 함께하는 '그룹 첨단전략산업 스터디 포럼'도 신설했다.
KB금융은 AI, 반도체, 이차전지, 항공우주, 모빌리티, 로봇, 바이오 등 첨단산업분야 유니콘 기업에 투자하는 'KB국민성장 유니콘 스케일업 펀드'를 결성한다. 펀드 규모는 1500억 원이며 KB금융그룹 계열사의 자본으로 조성된다. KB증권 PE성장투자본부가 운용을 맡는다.
이 펀드를 통해 정책금융과 그룹 자체 투자 역량을 연계해 혁신기업의 성장 단계별 자금공급을 확대하고 유니콘 기업 발굴 및 육성 체계를 강화할 방침이다.
romeok@newspim.com