정성호 법무장관, 사의 표명 질문에 "제 거취는 중요한 문제 아니다"

AI 핵심 요약beta
- 정성호 법무부 장관이 27일 국회에서 거취는 중요하지 않다고 말했다
- 보완수사권 폐지 당론과 사의 표명 관련 질문에 국익과 대통령 역할을 강조했다
- 민주당이 30일 보완수사권 폐지 형사소송법 개정안 처리 예정인 가운데 정 장관이 부작용 우려 속 사의를 표명한 것으로 알려졌다
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 여당이 검사의 보완수사권 폐지를 당론으로 추인한 상황에서 사의를 표명한 것으로 알려진 정성호 법무부 장관이 27일 국회를 찾아 "제 거취는 중요한 문제가 아니다"라고 밝혔다.
정 장관은 이날 오전 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 참석하며 취재진과 만나 '대통령에게 직접 사의 표명을 하지 않았나'라는 질문에 이같이 말했다.
정 장관은 '사의를 표명한 건 보완수사권 폐지 당론 때문인가'라는 질문에는 "대통령이 국익을 위해 외국에 일하러 갔는데, 그런 얘기를 하는 것은 적절하지 않다"며 "국민의 관심 사안은 아니다"라고 답했다.
이어 "다른 말씀은 드릴 게 없고, 중요한 것은 국익을 위해 대통령이 열심히 일하고 있다"며 "국민들이 그런 부분에 관심을 갖도록 해야 한다"고 덧붙였다.
그는 '대통령이 순방에서 돌아오면 사의 표명할 건가'라는 질문에는 답하지 않았다.
더불어민주당이 검사의 보완수사권 폐지를 당론으로 정하고 오는 30일 국회 본회의에서 관련 형사소송법 개정안을 처리할 것으로 예상되는 가운데, 평소 보완수사권 폐지로 인한 부작용을 우려한 정 장관이 사의를 표명한 것으로 알려졌다.
hong90@newspim.com