민선 9기 첫 중앙지방정책협의회 개최…중앙·지방 '원팀' 협력 강화

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수상 안전관리·노동감독 권한 이양·지역관광 활성화 등 현안 논의

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 민선 9기 출범 이후 첫 중앙지방정책협의회를 열고 중앙정부와 지방정부 간 협력체계 강화와 국민 안전, 지역경제 활성화 방안을 논의했다.

행정안전부는 27일 정부서울청사에서 '2026년 제6회 중앙지방정책협의회'를 개최하고 민선 9기 출범 이후 중앙과 지방이 함께 추진할 주요 정책과 현안을 논의했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이날 회의는 KTV와 행정안전부 유튜브를 통해 생중계됐으며, 행정안전부를 비롯해 교육부, 문화체육관광부, 고용노동부 등 관계 부처가 참석해 국정 운영의 통합성과 책임성을 높이기 위한 협력 방안을 논의했다.

회의에서는 중앙과 지방이 '원팀' 체계를 구축해 국정과제와 지역 현안을 공동으로 해결하기 위해 정책협의체 운영과 인사교류, 현장 방문 등을 확대하기로 했다.

또 통합돌봄과 자살 예방, 재난안전 등 주민 생활과 밀접한 정책의 실행력을 높이기 위해 지방정부의 관련 부서 인력을 신속히 배치하고, 부당한 수의계약과 보조금 부정수급 방지 등 책임 있는 재정 운영도 강화하기로 했다.

여름철 물놀이 안전관리 대책도 주요 안건으로 다뤄졌다. 해양수산부와 해양경찰청, 소방청은 물놀이 안전요원 배치와 현장 점검 강화, 안전 사각지대 해소 방안을 공유하고, 안전수칙 홍보를 강화해 인명 피해를 줄여줄 것을 지방정부에 요청했다.

고용노동부는 오는 12월 8일 시행되는 '노동감독관 직무집행법'에 따라 30인 미만 사업장 노동감독 권한이 지방정부로 이양되는 만큼 인력과 예산을 사전에 확보해 줄 것을 당부했다. 이어 폭염이 이어지는 상황을 고려해 지방정부 사업 현장의 옥외 노동자 온열질환 예방과 단계별 작업 중지 등 안전관리를 철저히 해줄 것을 요청했다.

문화체육관광부는 주민 주도의 '관광새마을운동'과 '메가 관광권' 프로젝트 등 지역관광 활성화 정책을 소개하며 지방정부의 적극적인 참여를 독려했다. 교육부는 학교 현장체험학습 활성화를 위해 체험시설 안전점검과 지역 관광자원 활용에 대한 협조를 요청했다.

이와 함께 각 지방정부는 여름 피서철 대표 축제와 관광자원을 소개하며 지역 관광 홍보에도 나섰다.

윤호중 행정안전부 장관은 "지역 소멸과 민생경제, 재난 안전 등 현안 과제는 중앙과 지방이 따로 해결할 수 없다"라며 "중앙과 지방이 같은 철학을 공유하고 한 방향으로 협력해 대한민국 어디서나 주민 모두가 행복한 '모두의 지방자치'를 만들어 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com