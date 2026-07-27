한국투자증권, '코인원' 앱 연동 통한 국내주식 거래 서비스 시작

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 27일 코인원 앱 연동 국내주식 거래를 시작했다
- 코인원 앱에서 인기 종목 확인·계좌 개설·한국투자증권 WTS로 매매가 가능해졌다
- 8월21일까지 계좌 연동·거래 고객 대상 네이버페이와 삼성전자 주식 지급 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 27일 가상자산 거래소 '코인원' 앱 연동을 통한 국내주식 거래 서비스를 시작한다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 서비스를 통해 코인원 모바일 앱 홈 화면의 '주식 투자' 탭에서 실시간 인기 종목을 확인할 수 있다. 원하는 종목을 클릭한 뒤 간편 인증 절차를 거치면 한국투자증권 WTS(웹트레이딩시스템)를 통해 주식 매매까지 진행할 수 있다. 기존에 한국투자증권 뱅키스 계좌를 보유하지 않은 고객은 별도의 계좌 개설 절차가 필요하다.
이번 서비스는 한국투자증권과 코인원이 전략적 파트너십을 체결한 이후 선보이는 첫 번째 협업 사례다. 별도의 증권사 모바일 앱(MTS)을 설치하지 않아도 기존에 이용하던 코인원 앱을 활용해 주식 계좌 개설 및 투자 서비스로 이동할 수 있어, 가상자산과 주식을 함께 운용하는 투자자들의 이용 편의성이 한층 높아질 것으로 기대된다.
오는 8월 21일까지 서비스 출시를 기념한 이벤트도 진행된다. 코인원 앱과 한국투자증권 WTS를 연동하는 신규 계좌 개설 고객 전원에게는 네이버페이 1만원을, 기존 계좌 보유 고객에게는 선착순 1천명에게 5000원을 지급한다. 계좌 연동 후 100만원 이상 거래 시 네이버페이 5000원을 일괄 지급하며, 500만원 이상 거래 시 추첨을 통해 삼성전자 주식을 1주씩 지급한다.
곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 "이번 서비스는 가상자산과 주식 시장을 넘나드는 투자자들에게 더욱 직관적이고 편리한 자산관리 환경을 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 디지털 플랫폼들과의 제휴를 적극 확장하며 고객들이 차별화된 금융 서비스를 경험할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com