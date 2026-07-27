LG헬로비전, 프리미엄 씽크볼 렌탈 출시

AI 핵심 요약beta
- LG헬로비전 헬로렌탈이 27일 백조 에보스 스마트 씽크볼 렌탈을 시작했다.
- 무상 설치·전국 AS 제공하며 런칭 기념 1개월 무료와 선착순 프리미엄 칼을 증정했다.
- 주방 리모델링 수요 겨냥해 프리미엄 주방용품 라인업을 확대하며 올인원 렌탈 솔루션을 완성했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG헬로비전 헬로렌탈이 백조 에보스 스마트 씽크볼을 렌탈 시장에 처음 선보인다. 월 렌탈료는 7900원부터 1만900원대로 무상 설치와 전국 AS를 포함한다.
27일 단독 출시되는 이 제품은 런칭 기념으로 1개월 무료 렌탈과 선착순 프리미엄 칼을 제공한다. 렌탈료는 60개월 분납 기준이며 제휴카드 사용 시 월 2만원 추가 할인이 적용된다.
백조 에보스 스마트 씽크볼은 엠보 패턴 처리로 스크래치를 방지하고 고니 클리어 코팅 기술로 물때와 기름때 관리를 돕는다.
넓고 깊은 사각볼 구조로 세척이 용이하다. 주방 사이즈에 맞는 4가지 규격 중 선택할 수 있으며 수전·수세미망·식기건조망·배수구·배수구 커버가 포함된 올인원 패키지로 제공된다.
헬로렌탈은 주방 리모델링 트렌드에 맞춰 프리미엄 주방용품 라인업을 확대하고 있다. 3040 신혼부부와 5060 주부층을 주요 고객으로 겨냥했다. 60년 전통의 국내 씽크볼 전문 제조기업 백조씽크와의 협력으로 시장 진입을 용이하게 했다.
가입은 헬로렌탈 직영몰에서 정보를 입력한 후 상담을 신청하거나 고객센터를 통해 가능하다.
헬로렌탈은 2016년 공식 출범 이후 전국 케이블TV 접점을 기반으로 90여개 브랜드의 가전을 렌탈해왔다. 이번 씽크볼 출시로 음식물처리기·에어프라이어·오븐·전자레인지 등과 함께 주방 올인원 렌탈 솔루션을 완성한다.
김지수 LG헬로비전 렌탈사업담당은 "최근 씽크볼이 주방 인테리어의 꽃으로 주목 받는 가운데 보다 많은 고객들이 경제적인 렌탈 서비스로 트렌디한 홈 라이프스타일을 누리길 기대한다"며 "헬로렌탈은 앞으로도 일반 가전을 넘어 주방 리모델링과 홈 인테리어까지 라인업을 확장하며 차별화된 고객가치를 선사하겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com