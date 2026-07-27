케이엔에스, 15억원 규모 원통형 배터리 자동화 설비 수주

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스가 27일 15억원 규모 원통형 배터리 자동화 설비 공급계약을 체결했다
- 해당 설비는 AI 딥러닝 기반 2170 원통형 배터리 밀봉 공정 검사 자동화 장비다
- 원통형 배터리 수요 확대에 따라 케이엔에스는 2170·4680 제조설비 추가 수주에 집중하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스가 약 15억원 규모의 원통형 배터리 자동화 설비 공급계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번에 수주한 설비는 차세대 2170 원통형 배터리 제조공정에 적용되는 자동화 장비다. AI 기반 딥러닝 기술을 통해 높은 검사 정밀도를 갖춘 것이 특징으로, 밀봉 공정 등에 활용된다.
회사에 따르면 올해 초부터 원통형 배터리 수요 증가에 대응해 2170과 4680(46파이) 배터리 제조공정용 자동화 설비 공급계약을 잇따라 체결하고 있다. 원통형 배터리 적용 분야가 확대되면서 관련 제조설비 수요도 함께 증가하고 있다.
원통형 배터리는 전기차를 비롯해 로보택시, 휴머노이드 및 산업용 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티 분야로 적용 영역이 확산되고 있다. 최근에는 AI 데이터센터의 전력 수요 증가를 배경으로 에너지저장장치(ESS)와 배터리백업유닛(BBU) 시장에서도 원통형 배터리 채택이 확대되고 있다. BBU는 서버 랙 내부에 장착돼 정전이나 전력 이상 상황 발생 시 즉시 전력을 공급해 데이터 손실과 시스템 중단을 방지하는 역할을 한다.
케이엔에스 관계자는 "전방산업 전반에서 원통형 배터리를 탑재하는 플랫폼이 다양해지고 시장 수요도 확대되면서 관련 자동화 설비 발주가 이어지고 있다"며 "현재 논의 중인 프로젝트들도 다수 존재하는 만큼 원통형 배터리 제조설비 경쟁력을 바탕으로 추가 수주 확대에 집중해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com