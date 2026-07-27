하이로닉, 창사 첫 분기 배당금 지급

AI 핵심 요약beta
- 하이로닉이 27일 창사 첫 분기배당금을 지급했다.
- 주당 233원 현금배당으로 약 40억원 규모였다.
- 하반기엔 시너젯 FDA 승인과 신제품 판매를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 미용 의료기기 전문기업 하이로닉이 창립 20주년을 맞아 창사 이래 첫 분기배당금을 지급했다고 27일 밝혔다. 주당 233원의 현금배당으로 배당금액은 약 40억원 규모다.
회사에 따르면 지난 16일 이사회에서 분기배당을 결의한 지 11일 만의 신속한 이행이다. 회사에 따르면 지난 6월 30일 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 자기주식 소각 이후 발행주식총수 1719만9046주 전량을 대상으로 배당금을 지급했다.
이는 보유 자기주식 전량 이익소각에 이은 두 번째 주주환원 조치다. 회사는 직전 결산기 재무제표 기준 배당 가능 한도와 재무 건전성을 종합적으로 고려해 배당 규모를 결정했다.
하반기 성장을 위해 회사는 3분기 내 복합 의료기기 '시너젯'의 미국 식품의약국(FDA) 승인을 기대하고 있다. 승인이 완료되면 기존에 체결한 북미 유통사와의 공급계약이 본격적으로 실행될 예정이다.
이달 국내 품목허가를 획득한 복합 의료기기 '시너젯 프로'와 2세대 마이크로웨이브 의료기기 '미글로우'의 국내 판매도 본격화한다. 해외에서는 '뉴더블로 시리즈'의 중남미 3개국 판매 체계 구축과 '시너젯'의 대만 출하, '미글로우'와 '실크로'의 싱가포르·아랍에미리트(UAE) 유통계약에 따른 매출이 하반기부터 순차적으로 반영될 것으로 예상된다.
하이로닉 관계자는 "창사 첫 분기배당을 계획대로 지급하며 주주환원 정책을 차질 없이 이행했다"며 "앞으로도 실적과 재무 여력을 기반으로 지속 가능한 주주환원 정책을 이어가는 동시에 신제품 출시와 글로벌 시장 확대를 통해 기업가치 제고에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com