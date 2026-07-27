HJ중공업, 한국토지신탁 골프단 인수…KLPGA 무대 진출

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업이 24일 여자프로 골프단을 창단했다
- KLPGA 박지영·홍정민·조아연 등 5명으로 골프단을 꾸렸다
- 골프단을 고객 소통·ESG 연계 플랫폼으로 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HJ중공업이 한국토지신탁 골프단을 인수하고 여자프로골프단 운영에 나선다. 기존 선수단을 기반으로 스포츠 마케팅과 고객 접점을 동시에 확대한다는 전략이다.
HJ중공업은 지난 24일 서울 용산구 남영동 사옥에서 KLPGA 선수들로 구성된 'HJ중공업 골프단' 창단식을 개최했다고 27일 밝혔다.
선수단은 KLPGA 소속 박지영, 홍정민, 조아연 선수와 2부 투어에서 활동 중인 김민서 선수, 고교생 유망주 박서진 선수 등 총 5명으로 꾸려졌다. 선수들은 하반기 첫 대회인 오로라월드 챔피언십을 시작으로 국내외 주요 대회에 HJ중공업 로고를 달고 출전한다.
HJ중공업은 올해 초부터 한국토지신탁 골프단 선수 인수 절차를 진행해 왔다. 이번 인수를 통해 베테랑과 정상급 선수, 유망주를 아우르는 선수 구성을 확보했다.
박지영 선수는 KLPGA 투어 통산 10승을 기록한 간판 선수다. 홍정민 선수는 지난해 메이저 대회 첫 우승을 포함해 다승과 상금 랭킹 선두에 올랐고, 조아연 선수는 2019년 데뷔 첫해 2승과 신인왕을 차지했다.
HJ중공업은 골프단을 단순 후원 조직이 아닌 고객 소통 플랫폼으로 활용할 방침이다. 프로암 행사와 팬 참여 프로그램, 지역사회 연계 행사 등을 통해 기업 인지도를 높이고 ESG 활동과도 연계한다.
HJ중공업 관계자는 "스포츠 마케팅과 지역사회 공헌을 유기적으로 연결해 브랜드 가치와 사회적 가치를 함께 높이겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com