다올투자증권, 생성형 AI 연계 'MCP 트레이딩' 사전예약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대화창서 시세·잔고 확인하고 주문 요청 가능

MCP·API 단계적 개방, IBKR·트레이딩뷰 연동 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다올투자증권은 27일부터 생성형 인공지능(AI)과 증권계좌를 연결해 대화 방식으로 투자정보를 확인하고 주문을 요청할 수 있는 'MCP 트레이딩(MCP Trading)' 서비스의 사전예약 신청을 받는다고 밝혔다.

서비스는 오는 8월 개시한다. 초기에는 사전예약 고객에게 우선 제공한 뒤 일반 고객에게 순차적으로 개방할 예정이다.

모델 콘텍스트 프로토콜(MCP)은 챗GPT와 클로드 등 생성형 AI가 외부 서비스의 데이터와 기능을 불러와 활용할 수 있도록 연결하는 표준 규격이다.

다올투자증권의 MCP 트레이딩은 별도 코딩 없이 명령어 한 줄로 설치할 수 있도록 설계됐다. 이용자가 생성형 AI 대화창이나 명령줄 인터페이스(CLI) 터미널에 명령어를 입력하면 AI가 설치 절차를 진행한다.

설치를 마친 고객은 생성형 AI와 대화하며 ▲국내 주식 시세 ▲보유 종목 ▲계좌 잔액 ▲주문 가능 금액 등을 확인할 수 있다.

[사진=다올투자증권]

예를 들어 이용자가 "내 보유 종목과 오늘 시장 흐름을 비교해 정리해 줘"라고 입력해 분석 결과를 확인한 뒤 같은 대화창에서 주식 주문을 요청하는 방식이다.

다올투자증권은 MCP 트레이딩을 시작으로 계좌와 투자정보, 거래 기능을 담은 응용프로그램 인터페이스(API) 플랫폼을 단계적으로 개방할 계획이다. 외부 개발자와 제휴사가 다올투자증권의 투자 기능을 AI와 금융기술 서비스에 연동할 수 있도록 지원한다는 구상이다.

글로벌 온라인 증권사 IBKR(Interactive Brokers)과 협업한 신규 트레이딩 플랫폼도 선보일 예정이다. 글로벌 차트 분석 플랫폼 트레이딩뷰(TradingView) 연동 서비스도 순차적으로 출시한다.

다올투자증권은 생성형 AI를 이용하는 일반 투자자뿐 아니라 전문적인 분석·거래 환경을 이용하는 액티브 트레이더까지 서비스 대상을 확대할 계획이다.

다올투자증권 관계자는 "투자의 시작점이 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS)과 홈트레이딩시스템(HTS)을 넘어 고객이 사용하는 AI와 외부 플랫폼으로 넓어지고 있다"며 "일반 고객의 AI 활용 문턱을 낮추고 액티브 트레이더까지 아우르는 투자 플랫폼으로 확장하겠다"고 말했다.

사전예약 신청과 서비스 세부 내용은 MCP 트레이딩 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com