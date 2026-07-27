맘스터치, 몽골 진출 3년 만에 KFC 이어 2위

AI 핵심 요약beta
- 맘스터치가 27일 몽골 QSR업계 매장 수 2위에 올랐다고 밝혔다.
- 버거·치킨·피자 동시 제공 QSR 플랫폼 전략으로 KFC·버거킹보다 빠르게 성장했다.
- 현지 식문화·상권 맞춘 메뉴·출점 다각화로 연말까지 25개 매장 확대를 목표로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 맘스터치가 몽골 진출 2년 10개월 만에 매장 수 기준 현지 QSR(Quick Service Restaurant) 업계 2위 브랜드로 올라섰다고 27일 밝혔다.
맘스터치는 2023년 4월 마스터 프랜차이즈(MF) 방식으로 몽골에 진출했다. 같은 해 9월 울란바토르 시내에 1호점 '이마트 바이얀골'을 낸 뒤 최근 20호점 '노민마크로'까지 열며 20개 매장을 돌파했다. 이로써 2015년 진출해 현재 18개 매장을 운영 중인 버거킹을 넘어섰고, 2013년 진출해 29개 매장을 운영 중인 KFC에 이어 매장 수 기준 2위에 올랐다.
맘스터치는 2023년 진출 이후 연평균 6.2개 매장을 출점하며 현지 QSR 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있다. 같은 기간 KFC(2.4개), 버거킹(1.8개)의 연평균 출점 속도보다 2.5~3배 이상 빠른 수준이다.
버거, 치킨, 피자를 한 매장에서 전문점 수준으로 제공하는 'QSR 플랫폼' 전략이 성장을 이끌었다는 분석이다. 맘스터치는 지난해 9월 현지 파트너사 요청에 따라 피자 메뉴를 도입해 현재 전체 20개 매장 중 10개 매장에서 판매 중이며, 육류 소비가 많은 현지 식문화에 맞춰 한국 본사 레시피를 기반으로 육류 토핑을 강화했다. 그 결과 피자 도입 매장에서 피자 매출 비중이 전체의 20% 이상을 차지하고 있다.
출점 전략도 세분화했다. 가족 단위 고객이 많은 현지 특성을 감안해 100석 이상 대형 매장과 중소형 매장을 함께 운영하고 있으며, 오피스·상업시설 밀집 지역뿐 아니라 학교·주거지 중심 상권으로도 출점을 확대해왔다.
맘스터치 관계자는 "몽골은 인구 60% 이상이 35세 미만의 젊은 국가로, K-푸드에 대한 관심과 외국 문화 수용력이 높아 외식 시장의 성장 가능성이 큰 전략 시장"이라며 "몽골에서 유일한 계육 농장을 운영 중인 파트너사(푸드빌 팜, Foodville Farm)의 안정적인 물류 공급 인프라를 통해, 연말까지 25개 매장 운영을 목표로 하고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com