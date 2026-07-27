동아쏘시오홀딩스, 2분기 영업익 38% 증가…박카스·물류가 견인

AI 핵심 요약beta
- 동아쏘시오홀딩스가 27일 2분기 매출과 이익이 두 자릿수 늘었다고 밝혔다다
- 동아제약·용마로지스가 박카스·일반약·물류 성장으로 매출과 영업이익 증가를 이끌었다다
- 비티젠은 상반기 부진했으며 하반기 발주 반영 여부가 연간 실적 변수로 떠올랐다다
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박카스 매출 26.6% 늘고 용마로지스 영업익 41.6% 성장
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동아쏘시오홀딩스가 동아제약과 용마로지스의 성장에 힘입어 올해 2분기 매출과 영업이익을 두 자릿수 늘렸다. 비티젠의 실적은 부진했지만 박카스와 일반의약품, 물류사업이 전체 성장을 이끌었다.
동아쏘시오홀딩스는 2분기 연결기준 매출이 4124억원으로 전년 동기보다 18.9% 증가했다고 27일 밝혔다. 영업이익은 390억원으로 같은 기간 38.3% 늘었다.
주력 자회사인 동아제약의 매출은 2282억원, 영업이익은 302억원으로 각각 25.7%, 26.6% 증가했다. 박카스 사업 매출이 878억원으로 26.6% 늘었고, 일반의약품 사업도 36.5% 성장한 745억원을 기록했다. 건강기능식품 사업 매출은 4.4% 증가한 520억원이었다.
용마로지스는 기존 화주의 물량 증가와 신규 화주 유치에 힘입어 매출이 19.7% 늘어난 1205억원을 기록했다. 영업이익은 69억원으로 41.6% 증가했다. 반면 바이오의약품 위탁생산 회사 비티젠은 고객사 발주가 하반기에 집중되면서 매출이 45.2% 감소한 137억원, 영업이익은 90% 줄어든 4억원에 그쳤다.
동아쏘시오홀딩스의 상반기 누적 매출은 7634억원으로 전년 동기보다 13% 증가했고, 영업이익은 19.8% 늘어난 581억원을 기록했다. 동아제약과 용마로지스가 각각 매출과 이익 성장을 이어간 가운데 비티젠의 하반기 발주 반영 여부가 연간 실적의 주요 변수가 될 전망이다.
mkyo@newspim.com