동아에스티, 2분기 매출 2078억원 '역대 최대'…영업익 170% 급증

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티가 27일 2분기 최대 매출을 기록했다.
- 전문의약품·해외사업·디지털헬스케어가 고르게 성장했다.
- 영업이익은 원가율 안정으로 170.4% 늘었다.
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하반기 엑스코프리·하이카디 신제품 출시…추가 성장 기대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동아에스티가 전문의약품과 해외사업, 디지털헬스케어 등 전 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 올해 2분기 역대 최대 매출을 기록했다. 원가율을 안정적으로 관리하면서 영업이익도 전년 동기보다 170% 넘게 증가했다.
동아에스티는 2분기 별도기준 매출이 2078억원으로 전년 동기 대비 17.2% 증가했다고 27일 밝혔다. 영업이익은 109억원으로 같은 기간 170.4% 늘었다. 도입 품목의 매출이 증가한 가운데 원가율이 전년과 비슷한 수준을 유지하며 수익성이 개선됐다.
전문의약품 부문 매출은 주력 제품과 도입 품목 성장에 힘입어 15.2% 증가한 1486억원을 기록했다. 해외사업 매출은 박카스와 다베포에틴알파 판매 확대에 따라 20.9% 늘어난 469억원으로 집계됐다.
디지털헬스케어 부문은 하이카디 판매 증가로 매출이 208% 급증한 32억원을 기록했다. 동아에스티는 하반기 전문의약품 '엑스코프리'와 디지털헬스케어 신제품 '하이카디 M350'을 출시해 매출 성장을 이어갈 계획이다.
연구개발 부문에서는 MASH·제2형 당뇨병 치료제 'DA-1241'이 글로벌 임상 2a상을 마쳤고, 비만 치료제 'DA-1726'은 글로벌 임상 1상 파트3가 진행 중이다. 회사 관계자는 "사업 경쟁력과 연구개발 역량을 지속적으로 강화해 글로벌 헬스케어 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com