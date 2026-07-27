에스티팜, 2분기 매출·영업이익 동반 성장…올리고가 견인

AI 핵심 요약beta
- 에스티팜이 27일 2분기 실적을 발표해 외형과 이익을 크게 늘렸다
- 2분기 매출 1085억원·영업이익 183억원·순이익 132억원으로 크게 증가했다
- 올리고·저분자 상업화 매출이 성장했고 하반기 수익성 개선과 HIV 치료제 임상 결과 공개를 예고했다
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올리고 수주잔고 3억달러…제2올리고동 대형라인 본격 가동
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 에스티팜이 올리고뉴클레오타이드와 저분자화합물 사업의 상업화 제품 매출 확대에 힘입어 올해 2분기 외형과 이익을 모두 크게 늘렸다.
27일 에스티팜은 2분기 연결기준 매출이 1085억원으로 전년 동기 대비 58.9% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 183억원으로 41.7% 늘었고, 당기순이익은 132억원으로 145% 증가했다.
주력인 올리고 사업 매출은 796억원으로 전년 동기보다 83.1% 성장했다. 이 가운데 상업화 프로젝트 매출은 497억원으로 전체 올리고 매출의 62%를 차지했다. 6월 말 기준 올리고 수주잔고는 약 3억달러이며 상업화 프로젝트 비중은 약 80%다.
저분자화합물 사업 매출도 상업화 프로젝트 2건에 힘입어 175억원으로 162.1% 증가했다. 항체약물접합체(ADC)용 링커 매출도 20억원을 기록했다. 반면 mRNA 등 매출은 1억원, 제네릭 원료의약품 매출은 24억원으로 감소했다.
에스티팜은 일부 품목의 장기간 공정에 따른 고정비가 한꺼번에 반영되며 원가율이 일시적으로 상승했다고 설명했다. 하반기에는 상업화 매출 증가와 제2올리고동 대형라인 본격 가동을 바탕으로 매출총이익률이 개선될 것으로 전망했다. HIV 치료제 후보물질 'STP-0404'의 임상 2a상 주요 결과는 오는 10월 학회에서 공개할 예정이다.
mkyo@newspim.com