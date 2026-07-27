원주시, 중소기업 '2026 한여름 특가 기획전' 28일 개막

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 28일부터 8월 2일까지 한여름 특가기획전을 개최했다
- 전시판매장 입점 28개 기업 전 품목에 30% 특별할인을 적용했다
- 소금산그랜드밸리 관광과 연계해 체험·홍보로 지역 중소기업 판로 확대를 추진했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 여름 휴가철을 맞아 지역 중소기업의 판로 확대와 소비 촉진을 위한 '2026 한여름 특가 기획전'을 28일부터 다음달 2일까지 개최한다.
27일 시에 따르면 이번 기획전은 여름철 원주를 방문하는 관광객과 시민에게 지역의 우수 제품을 합리적인 가격으로 구매할 기회를 제공하며 지역 기업의 매출 증대와 전시판매장 활성화를 목표로 하고 있다.
행사 기간 동안 전시판매장에 입점한 28개 기업의 모든 품목에 대해 30% 특별 할인이 적용된다. 생활용품, 화장품, 의료기기, 건강용품, 공예품, 식품 등 다양한 중소기업 제품을 한자리에서 만나볼 수 있다.
특히 소금산그랜드밸리는 많은 관광객이 찾는 원주의 대표 관광지가 되어 관광과 쇼핑을 동시에 즐길 기회가 될 것으로 예상된다.
원주시는 행사 기간 동안 방문객들이 지역의 우수 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있도록 다양한 홍보를 진행할 계획이다.
김경미 기업지원일자리과장은 "소금산그랜드밸리를 찾은 관광객과 시민들이 시원한 풍경을 즐긴 뒤 전시판매장에도 방문해 원주 기업의 정성 담긴 제품들을 만나보시길 바란다. 이번 기획전이 원주를 기억하는 즐거운 추억이 되기를 희망한다"고 말했다.
한편 원주시 중소기업 제품 전시판매장은 지역 중소기업의 우수 제품을 상시 전시·판매하여 판로 확대와 관광 연계를 통해 지역경제 활성화에 기여하고 있다.
onemoregive@newspim.com