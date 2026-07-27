현대차그룹, AI·스마트공장 청년 인재 500명 키운다

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차그룹이 27일 청년직무 교육 HINT 1기 입교식을 열었다
- 임베디드AI·제조지능화 2개 트랙으로 3개월간 비수도권 중심 실무교육을 진행한다
- 현대차그룹은 500명 청년 인재를 육성하고 9월에 HINT 2기 참가자를 모집할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 임베디드 인공지능(AI)과 제조 지능화 분야 청년 인재 500명을 현장 중심으로 육성한다.
현대차그룹은 27일 경북 경주시 인재개발원 경주캠퍼스에서 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT' 1기 합동 입교식을 개최했다고 밝혔다.
HINT는 고용노동부와 산업통상부가 국내 기업들과 추진하는 청년 직업훈련 사업 'K-뉴딜 아카데미'의 일환이다. 미래 모빌리티 산업의 기술을 경험하고 청년들의 직무 역량과 진로 설계를 지원하기 위해 마련됐다.
교육은 미래 모빌리티 개발 역량을 키우는 '임베디드 AI'와 제조 현장의 디지털 전환을 다루는 '제조 지능화' 등 2개 트랙으로 운영된다. 현대차그룹 생산공장 견학과 실차 기반 교육, 현직자 특강도 진행한다.
전국 7개 지역에서 선발된 교육생 500명은 2박 3일간의 합숙 교육을 시작으로 3개월간 프로그램에 참여한다.
전체 교육의 90% 이상은 대전과 대구, 광주, 부산 등 비수도권 지역에서 진행된다. 현대차그룹은 지역 청년들에게 실무 교육 기회를 제공하고 지방 인재의 성장을 지원한다는 계획이다.
성 김 현대차그룹 사장은 "교육생들이 미래 모빌리티 분야의 전문 지식과 현장에서 필요한 문제 해결 능력을 키울 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
현대차그룹은 오는 9월 HINT 2기 참가자를 모집할 예정이다.
chanw@newspim.com