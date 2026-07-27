청년 주택 보유율 27.7%로 역대 최저…고령층과 격차는 최대

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39세 이하 주택 보유율 27.7%

7년 새 13%p 하락

50대 순자산 청년층의 2.5배

자산 양극화도 심화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 20~30대의 거주 주택 보유율이 현행 통계 작성 이후 처음으로 20%대로 내려앉았다. 청년층의 주택 보유와 순자산은 줄어든 반면 50대 이상과 자산 상위 계층은 높은 수준을 유지하면서 세대·계층 간 격차가 더욱 확대된 모습이다.

서울 영등포구 63스퀘어 전망대에서 바라본 아파트 단지의 모습 [사진=뉴스핌DB]

27일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 39세 이하 가구의 거주 주택 보유율은 27.7%로 집계됐다. 전년보다 2.4%포인트(p) 낮아졌다. 수치로 연령 구분이 현재 기준으로 재편된 2017년 이후 최저치다.

39세 이하 주택 보유율이 30% 아래로 내려간 것도 이번이 처음이다. 이 연령대의 보유율은 2018년과 2019년 각각 40.7%로 정점을 찍은 뒤 계속 내렸다. 7년 동안 감소한 폭은 13%p에 달한다.

중·장년층의 주택 보유율도 전년보다 소폭 하락했지만 청년층과 비교하면 여전히 높은 수준을 유지했다. 지난해 50대의 주택 보유율은 63.5%, 60세 이상은 68.5%로 나타났다.

이에 따라 50대와 39세 이하의 주택 보유율 차이는 35.8%p까지 확대됐다. 60세 이상과 39세 이하의 격차도 40.8%p로 벌어졌다. 두 수치 모두 2017년 이후 최대다.

세대 간 주택 보유 격차는 순자산 차이로도 이어졌다. 지난해 39세 이하 가구의 순자산은 2억1950만원으로 전년보다 0.9% 감소했다. 50대는 5억5161만원으로 7.9%, 60세 이상은 5억3591만원으로 3.2% 각각 늘었다.

50대가 보유한 순자산은 청년층의 2.5배, 60세 이상은 2.4배 수준이다. 이 역시 관련 통계가 작성된 이후 가장 큰 차이다.

자산 규모에 따른 주택 보유 격차도 커졌다. 지난해 순자산 하위 20%의 주택 보유율은 6.8%로 역대 최저를 기록했다. 순자산 상위 20%의 보유율은 84.2%로 하위 계층보다 77.4%포인트 높았다.

보유한 주택의 가격 차이도 뚜렷했다. 순자산 상위 20%가 거주하는 주택의 평균 가격은 6억8677만원으로 하위 20%의 평균인 585만원보다 117.4배 높았다. 청년층과 저자산 계층의 주택 보유 기반이 약해지면서 주택을 중심으로 한 자산 양극화가 한층 심화하는 모습이다.

chulsoofriend@newspim.com