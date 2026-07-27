중기부, 영천시장 폭염·화재 안전점검…전기 과열·비상통로 확인

AI 핵심 요약beta
- 중기부 이병권 차관이 27일 영천시장을 점검했다
- 화재 취약시설과 폭염 대비 안전관리 실태를 살폈다
- 전통시장 점검과 저감시설 지원을 강화하겠다고 했다
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노후 분전반·콘센트 누전 점검
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 최근 화재가 발생했던 시장을 찾아 여름철 폭염과 전기화재에 대비한 안전관리 실태를 점검했다.
중기부는 이병권 제2차관이 27일 서울 서대문구 영천시장을 방문해 화재 취약시설과 온열질환 예방시설 등을 살펴보고 상인들의 애로사항을 청취했다고 밝혔다.
이번 점검은 지난달 16일 시장 내 옥상 가건물에서 발생한 화재로 커진 상인들의 불안을 줄이고 폭염에 따른 전력 사용 증가로 발생할 수 있는 전기화재와 온열질환을 예방하기 위해 마련됐다.
이 차관은 영천시장 상인회와 한국화재보험협회 등 관계기관과 함께 시장 내 화재 취약시설과 소방 동선을 확인했다.
가연성 구조물과 옥상 가건물 주변의 위험 요소를 비롯해 소화기 비치 상태, 비상통로 확보 여부, 장애물 적치 실태 등도 점검했다.
노후 분전반과 배선용 차단기, 콘센트의 과열·누전 위험은 열화상카메라 등 전문 장비를 활용해 확인했다. 냉방기기 사용 증가에 따른 문어발식 멀티탭 사용 여부도 살폈다.
중기부는 시장에 설치할 예정인 증발냉방장치인 쿨링포그시스템 현장도 점검했다. 상인들에게 무더운 시간대 야외 작업을 자제하고 충분한 수분을 섭취해 달라고 당부했다.
이 차관은 점검 이후 상인들과 간담회를 열고 화재 피해 복구 상황과 현장 애로사항을 청취했다.
이 차관은 "전통시장은 구조적으로 화재에 취약한 데다 최근 극심한 폭염까지 이어져 철저한 대비가 중요하다"며 "화재 예방 체계를 강화하고 폭염 저감시설 지원에도 만전을 기하겠다"고 말했다.
중기부는 점검 결과를 바탕으로 지방정부와 상인회 등과 협력해 전통시장 취약시설을 지속적으로 점검하고 개선할 계획이다.
jongwon3454@newspim.com