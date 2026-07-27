기아, 엔지니어 인재상 12년 만에 개편…하반기 대규모 채용

AI 핵심 요약beta
- 기아가 27일 엔지니어 인재상 개편 후 하반기 대규모 채용에 나선다고 밝혔다.
- 채용은 8월10일~21일 진행되며 고졸 이상이면 연령·성별 제한 없이 지원 가능하다.
- 새 인재상은 전문성·성장·신뢰를 핵심 가치로 문제 해결력과 협업 역량을 갖춘 엔지니어를 선발하는 데 중점을 뒀다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 전동화와 디지털 전환에 대응하기 위해 엔지니어 인재상을 12년 만에 개편하고 하반기 대규모 채용에 나선다.
기아는 다음 달 10일부터 21일까지 채용 홈페이지를 통해 2026년 하반기 엔지니어 채용 지원서를 접수한다고 27일 밝혔다.
지원 자격은 고등학교 졸업 이상으로 연령과 성별 제한은 없다. 남성 지원자는 병역을 마쳤거나 면제 대상이어야 한다.
기아는 이번 채용부터 새롭게 정립한 엔지니어 인재상을 선발 과정에 반영한다. 엔지니어 인재상 개편은 2014년 이후 12년 만이다.
새 인재상은 전문성과 성장, 신뢰를 핵심 가치로 삼았다. 미래 제조 현장에서 요구되는 문제 해결 능력과 변화 적응력, 협업 역량을 갖춘 인재 확보에 초점을 맞췄다.
기아는 직무 역량을 중심으로 지원자를 선발하고 새로운 인재상을 향후 엔지니어 육성 체계 전반에도 적용할 계획이다.
기아 관계자는 "직무 전문성을 바탕으로 동료와 협력하며 성장할 수 있는 인재를 확보하겠다"며 "잠재력과 기술 역량을 갖춘 엔지니어를 선발해 미래 모빌리티 제조 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com