행안부·복지부, 호우 피해자 심리회복 지원 강화…고위험군 전문치료 연계

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부와 복지부가 27일 호우피해 이재민 심리지원 강화했다
- 피해현장 찾아 고위험군은 정신건강복지센터·트라우마센터와 연계해 전문치료 지원한다
- 경북 산불·호우 이중피해 지역 맞춤형 상담·공동체 프로그램·마음안심버스 등 심리지원 집중한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 보건복지부가 집중호우 피해를 입은 이재민과 일시 대피자의 심리 회복을 지원하기 위해 현장 상담부터 전문 치료까지 연계하는 통합 심리지원 체계를 강화한다.
행정안전부와 보건복지부는 7월 호우 대응을 위한 '복구대책지원본부' 내 심리지원반이 가동됨에 따라 호우 피해자의 심리적 안정을 돕기 위한 부처 간 협력 체계를 본격 운영한다고 27일 밝혔다.
이번 대책은 호우 피해로 인한 심리적 충격을 완화하고 피해 주민들의 조속한 일상 회복을 지원하기 위해 마련됐다.
양 부처는 피해 현장을 직접 찾아가는 심리상담을 통해 주민들의 심리 상태를 확인하고, 스트레스와 우울, 수면장애 등을 겪는 고위험군은 지역 정신건강복지센터와 트라우마센터로 연계해 전문 치료를 지원할 계획이다.
특히 지난해 경북 산불 피해로 임시조립주택에서 생활하다 이번 집중호우로 다시 침수 피해를 입은 안동시와 의성군 이재민에 대해서는 맞춤형 심리지원을 강화한다.
행정안전부는 현장 심리상담과 함께 지역 공동체 회복·치유 프로그램을 운영해 재난 경험자들의 심리적 고통을 덜고 일상 복귀를 지원할 방침이다.
보건복지부는 영남권 트라우마센터와 기초 정신건강복지센터를 통해 경로당 심리지원 프로그램과 전화 모니터링을 실시한다. 또 기존 산불 피해 상담 이력이 있는 주민 가운데 이번 호우 피해를 입은 대상자를 우선 발굴하고, '마음안심버스'를 현장에 투입해 심리상담 서비스를 제공할 예정이다.
김중열 행정안전부 재난복구지원국장은 "보건복지부와 협력해 호우 피해자의 심리적 안정을 위해 최선을 다하겠다"며 "이재민들이 하루빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 복구 지원도 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
이선영 보건복지부 정신건강정책관은 "호우 피해자 심리지원 대책을 차질 없이 추진하겠다"며 "특히 경북지역 산불과 집중호우를 연이어 겪은 피해 주민들에 대한 지속적인 사례 관리에도 소홀함이 없도록 하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com