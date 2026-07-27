BBQ, 하노이·호찌민 핵심 상권에 대형 매장 3곳 출점

AI 핵심 요약beta
- BBQ가 27일 하노이·호찌민에 대형 매장 3곳을 열었다.
- 하노이 중상류층 주거지와 호찌민 핵심 상권을 공략했다.
- BBQ는 베트남 40개 넘는 매장으로 현지 확장을 잇는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
치킨부터 떡볶이·잡채까지…K푸드 메뉴로 현지 접점 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = BBQ가 베트남 북부 하노이와 남부 호찌민 핵심 상권에 대형 매장을 잇달아 열며 현지 사업 확대에 속도를 낸다. 주요 도시의 중상류층 주거지와 관광·상업지역을 중심으로 브랜드 거점을 넓힌다는 전략이다.
제너시스BBQ그룹은 하노이 팜반동에 50평 규모의 'BBQ 그린스타점'을 연 데 이어 호찌민 푸미흥 신도시에 45평 규모의 'BBQ 미득점', 1군 응우옌 타이혹 거리에 35평 규모의 'BBQ 타이혹점'을 개점했다고 27일 밝혔다.
그린스타점은 아파트 단지와 상업시설이 밀집한 하노이 중상류층 주거지역에 자리 잡았다. 미득점은 외국인과 고소득층이 많은 푸미흥 신도시에 84석 규모로 조성됐으며, 타이혹점은 벤탄시장과 여행자 거리 인근에서 관광객과 직장인 수요를 겨냥한다.
신규 매장에서는 황금올리브치킨과 양념치킨을 비롯해 동남아 한정 메뉴인 UFO 치킨을 판매한다. 떡볶이와 잡채, 김치볶음밥 등 K푸드와 피자, 치킨버거, 샐러드 등도 함께 선보인다.
BBQ는 현재 베트남에서 40개가 넘는 매장을 운영하고 있다. 회사 관계자는 "하노이와 호찌민의 전략 상권을 중심으로 브랜드 경쟁력을 높이고 베트남을 비롯한 동남아 시장 확대를 이어가겠다"고 말했다.