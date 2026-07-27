iM금융그룹, 상반기 순이익 2956억...전년비 4.4%↓

AI 핵심 요약beta
- iM금융그룹은 27일 상반기 순이익 2956억원을 발표했다
- 총영업이익은 늘었지만 비경상비용·충당금으로 순이익이 줄었다
- 계열사 실적·자본비율 개선과 자사주 매입으로 기업가치 제고에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CET1 12.27%로 역대 최고 수준
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = iM금융그룹은 27일 2026년 상반기 지배주주지분 기준 당기순이익이 전년동기 대비 4.4% 감소한 2956억원을 기록했다고 밝혔다.
이자이익과 비이자이익이 고르게 늘며 총영업이익은 전년 동기 대비 4.4% 증가했지만, 교육세율 변경 등 비경상적 비용과 충당금 적립 확대 영향으로 순이익은 소폭 감소했다.
주력 계열사인 iM뱅크는 기업대출 중심의 성장에 힘입어 2457억원의 순이익을 기록했다. 기업대출이 5.9% 증가하면서 원화대출 잔액은 처음으로 60조 원을 돌파했다. 연체율은 0.87%, 고정이하여신비율은 0.94%로 안정적인 수준을 유지했고, 대손비용률은 0.41%로 낮아졌다.
비은행 계열사도 실적 개선을 이어갔다. iM캐피탈은 자산이 13.9% 증가하며 395억 원의 순이익을 기록했고, iM증권은 수수료이익 확대에 힘입어 449억 원(별도 기준)의 순이익을 냈다. iM라이프는 182억 원으로 전년 대비 31.9% 증가했다.
자본건전성도 강화됐다. 그룹 보통주자본비율(CET1)은 12.27%로 역대 최고 수준을 기록했다.
이날 이사회는 300억원 규모의 자사주 추가 매입·소각도 결의했다. 누적 규모는 1300억원으로 확대되며, 2027년까지 1500억 원을 목표로 한 기업가치 제고 계획의 조기 달성이 가시화됐다.
천병규 iM금융지주 그룹재무총괄(CFO)은 "2025년이 실적 정상화의 한 해였다면 2026년은 실적 안정성을 입증하는 해가 될 것"이라며 "자본비율을 안정적으로 관리해 기업가치 제고 계획의 1차 목표를 조기 달성하겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com