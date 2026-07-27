전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.27 (월)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

유엔군 참전의 날, 22개국 참전영웅 서울 집결… '영원한 우정' 되새겼다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국가보훈부는 27일 서울 KBS홀에서 유엔군 참전의 날 기념식을 열어 22개국 참전용사와 유가족을 예우했다.
  • 행사에서 정부는 유엔참전용사 3명 등에게 훈·포장을 수여하고 공연·영상 상영으로 한·미·유엔 동맹의 가치를 재조명했다.
  • 같은 날 저녁 열린 유엔참전국 감사 만찬에서는 평화의 사도메달 수여와 최고령 참전용사 백수연 등을 통해 세대를 잇는 연대를 다졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6·25 지킨 유엔군 향한 감사, KBS홀서 국가행사로 재확인
무공훈장·국민훈장 등 3명 정부포상… 198만 참전용사 희생 기려
그랜드 하얏트서 감사 만찬… 99세 美 참전용사 백수연에 장내 숙연

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 27일 오전 서울 여의도 KBS홀에서 '유엔군 참전의 날 기념식'을 열고 6·25전쟁 당시 대한민국을 지킨 22개 유엔참전국 참전용사와 유·가족에게 국가 차원의 감사와 예우를 표했다.

'영원한 우정, 위대한 시작(Everlasting Friendship, Great Beginning)'을 주제로 열린 이번 기념식에는 미국·프랑스·필리핀·콜롬비아 등 22개 참전국에서 방한한 유엔참전용사와 유·가족, 국내 6·25참전유공자, 주한 참전국 외교사절, 에티오피아 강뉴합창단, 학생·시민 등 1000여 명이 참석해 자유민주주의 수호를 위한 연합의 의미를 되새겼다.

행사는 주빈과 유엔참전용사가 나란히 입장하는 장면으로 시작해 개식 공연, 참전국기 입장, 국민의례, 참전국 대표 인사말, 주제영상 상영, 정부포상, 기념사, 기념공연 순으로 약 45분간 진행됐다.

한성숙 국무총리가 27일 오전 서울 영등포구 KBS홀에서 열린 유엔군 참전의 날 기념식에 참석하여 기념사를 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.07.27 gomsi@newspim.com

개식 공연에서는 유엔참전용사의 귀환을 주제로 한 'Summon The Heroes' 곡을 참전유공자 후손과 국방부 군악대대, 유엔사 군악대가 합동 연주해 참전영웅과 후손이 한 무대에 선 상징적 장면을 연출했다. 이어 22개 유엔참전국 국기와 태극기, 유엔기가 입장한 뒤, 카투사로 복무 중인 최민재 일병이 '국기에 대한 경례' 맹세문을 낭독하며 유엔군과 대한민국이 공유해온 평화·연대의 가치를 강조했다.

스콧 윈터 유엔군사령부 부사령관은 참전국을 대표해 인사말을 통해 한반도에서 피로 맺어진 혈맹의 역사와 오늘날까지 이어진 안보협력의 의미를 짚었다.

뒤이어 상영된 주제영상은 6·25전쟁 미국 참전용사 조지프 데일 슈크의 손자 칼 웨인 나레이션으로 구성했다. 전쟁 당시 유엔군 투입 결정과 인천상륙작전 이후 전황 반전 등 한반도 안보사에 이정표를 세운 연합작전을 되돌아보며 '위대한 대한민국과 세계평화를 지향해 나가자'는 메시지를 전달했다.

이날 기념식에서는 6‧25전쟁에서 혁혁한 공을 세운 유엔참전용사와 참전용사 명예 선양, 동맹 강화에 기여한 공로자 등 3명에게 정부포상이 수여됐다. 정부는 무공훈장 1명, 국민훈장(포장 포함) 2명, 대통령표창 1명 등 포상을 통해 최전선에서 생명을 걸고 싸운 참전영웅과 한·미·유엔 동맹을 단단하게 만든 인물들의 공헌을 재조명했다.

기념사 이후 위자드 콰이어 어린이합창단과 국방부 군악대대가 'You raise me up'과 '경기 아리랑'을 합창하며 유엔참전용사들에게 감사와 존경의 뜻을 전했고, 장내에서는 "오늘의 대한민국은 유엔 참전영웅들의 희생과 헌신 위에 서 있다"는 공감대가 자연스럽게 형성됐다.

권오을 국가보훈부 장관은 기념사에서 "오늘의 대한민국은 22개 유엔 참전국과 198만여 명의 유엔 참전영웅들의 희생과 헌신, 평화와 연대의 정신 위에 서 있다"고 강조했다. 그는 "대한민국 정부는 이 고귀한 가치와 정신을 우리 국민과 세계인이 기억하고 계승해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것"이라며, 재방한 초청행사뿐 아니라 현지 감사·위로 행사, 후손 교류 등 국제보훈사업을 통해 유엔 참전영웅들의 희생에 끝까지 보답하겠다는 의지를 밝혔다.

같은 날 저녁, 국가보훈부는 서울 그랜드 하얏트 호텔 그랜드볼룸에서 '유엔참전국 감사 만찬'을 열고 유엔군 참전의 날을 맞아 방한한 22개 참전국 참전용사·유·가족을 초청해 우정을 되새겼다.

재방한 행사로는 처음으로 22개 모든 참전국이 참석한 이번 만찬에는 권오을 장관을 비롯해 참전용사와 유·가족 73명, 유엔사 부사령관, 주한 필리핀대사와 국방무관 등 약 200명이 참석했으며, 에티오피아 강뉴부대 참전용사 후손 34명으로 구성된 강뉴합창단이 '홀로아리랑' 부채춤 공연으로 막을 올렸다.

만찬에서는 13명의 참전용사에게 '평화의 사도메달'이 수여되고, 권오을 장관이 이재명 대통령의 환영사를 대독해 대한민국 정부를 대표해 감사의 뜻을 전했다. 답사는 지난 3월 필리핀 순방 당시 대통령과 접견했던 로드리고 에레니오 필리핀 참전용사가 맡았다.

스콧 윈터 유엔사 부사령관이 격려사를 통해 한반도와 국제사회 평화 유지를 위해 유엔군이 수행해온 역할을 평가했다. 이어 프랑스 참전용사의 아들 노엘 가르시아가 건배 제의를 하며, 유엔 참전용사들의 회고록을 국가보훈부에 전달해 세대를 넘어 이어지는 연대의 상징성을 더했다.

특히 이날 만찬에서는 재방한 참전용사 가운데 최고령인 99세 루이스 보리아 주니어 미국 참전용사를 위한 백수연(白壽宴)이 마련돼 참석자들의 큰 박수를 받았다. 인천상륙작전과 서울수복작전에 참전했던 그는 "한국 병사들과 함께 전쟁 중 '아리랑'을 불렀던 기억이 있다"고 회고해, 70여 년 전 전선에서 쌓인 동지애가 2026년 서울의 만찬장에서 다시 한 번 공유되는 장면을 연출했다.

보훈부는 "28일 판문점 방문 등 일정을 마친 뒤, 29일부터 참전용사와 유·가족들이 각국 일정에 따라 출국한다"고 밝히면서 "유엔 참전영웅들의 숭고한 희생과 헌신을 끝까지 기억하고 예우하겠다"고 했다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
사진
엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동