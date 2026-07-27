aT, 美 대형 유통망 공략…K-푸드 19만달러 계약

AI 핵심 요약beta
- 한국농수산식품유통공사가 19일 미국 ECRM 박람회에 참가해 K-푸드 수출 확대에 나섰다
- HMR·소스·면류·스낵 등 신제품을 소개하며 미국 대형 유통망 입점을 겨냥한 비즈니스 상담을 진행했다
- 무첨가·고단백 등 건강식 K-푸드가 호응을 얻어 현장에서 5건, 19만달러 규모 계약을 성사했다
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코스트코 등 대형 유통망 진출 확대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국농수산식품유통공사(aT)가 미국 대표 유통업체 바이어들을 대상으로 K-푸드 수출 확대에 나섰다. 가정간편식(HMR)과 소스, 면류, 스낵 등 현지 소비 트렌드에 맞춘 제품을 선보이며 현장에서 19만달러 규모의 계약을 체결했다.
aT는 지난 19일부터 22일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열린 '효율적 협업 소매 마케팅(ECRM) 벤더 박람회'에 참가해 미국 대형 유통업체 바이어들과 비즈니스 상담을 진행했다고 27일 밝혔다.
ECRM은 일반 식료품과 과자, 음료 등 품목별로 열리는 미국 대표 기업 간 거래(B2B) 벤더 박람회다. 코스트코와 크로거, 세이프웨이, CVS 등 미국 주요 유통업체 바이어들과 독립된 공간에서 1대 1 상담을 진행할 수 있어 실제 계약 성사율이 높은 행사로 꼽힌다. aT는 지난 2009년부터 매년 참가해 한국 농식품의 북미 유통망 진출을 지원하고 있다.
올해는 한국 농식품 전문 벤더와 유통업체 8개사가 참가해 HMR과 소스류, 면류, 스낵, 음료 등 신제품을 소개했다. 참가 기업들은 현지 대형 유통망 입점에 필요한 인증과 제품 패키지, 공급 역량 등을 집중적으로 홍보하며 신규 거래처 발굴에 나섰다.
특히 미국 내 건강식 선호 추세에 맞춘 무첨가 제품과 고단백 간식이 현지 바이어들로부터 호응을 얻었다. K-푸드를 중심으로 아시안 푸드 수요가 확대되면서 한국산 소스와 면류를 유통업체 자체 브랜드(PL) 제품으로 공급하는 방안에 대한 상담도 이어졌다. 그 결과 현장에서 모두 5건, 19만달러 규모의 계약이 성사됐다.
전기찬 aT 수출식품이사는 "K-푸드는 북미권 소비자들의 식문화에 빠르게 자리잡고 있다"며 "이번 박람회는 미국 전역에 유통망을 가진 대형 바이어에게 한국 식품의 우수성과 시장성을 직접 검증받을 수 있는 최고의 기회였던 만큼, 상담 성과가 유통 매장 입점과 대규모 수출 계약으로 이어질 수 있도록 후속 지원을 적극 추진하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com