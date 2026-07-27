전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.27 (월)
KYD 디데이
산업 조선

속보

더보기

[종합] 상선서 7356억 벌고 특수선은 적자…한화오션 '방산 이익화' 숙제

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한화오션이 27일 상선 호조로 2분기 영업이익 7361억원을 기록했다.
  • 상선이 이익 대부분을 담당해 특수선·에너지플랜트는 외형만 키우고 수익성은 부진했다.
  • 한화오션은 캐나다 잠수함 마케팅 비용을 털고 KDDX·필리조선소 수익화로 방산·미국 사업을 독립 이익원으로 키우려 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전체 영업익 사실상 상선이 전담…특수선 29억원 손실·EPU 이익률 0.3%
캐나다 비용 상반기 반영 완료·KDDX도 저마진…필리조선소 손익 미공개

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 올해 2분기 7000억원이 넘는 영업이익을 거뒀지만, 이익 대부분은 상선 사업에서 발생한 것으로 나타났다. 특수선과 에너지플랜트 사업은 매출 외형을 키웠으나 실질적인 이익 기여는 제한적이었다.

상선에서 확보한 이익과 현금을 기반으로 방산과 미국 사업을 확대하고 있지만, 이를 독립적인 이익원으로 전환해야 한다는 과제가 이번 실적을 통해 더욱 뚜렷해졌다.

한화오션은 27일 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 연결 기준 매출 5조4432억원, 영업이익 7361억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 65.2%, 영업이익은 98.0% 증가했다. 당기순이익은 6926억원으로 366.4% 늘었다.

[AI일러스트=이찬우 기자]

◆상선이 이익 전담…특수선·해양은 외형만 확대

사업부별 실적을 보면 호실적의 성격은 더욱 선명하다. 상선 사업부는 매출 3조2397억원, 영업이익 7356억원을 기록했다. 연결 기준 전체 영업이익 7361억원의 99.9%에 해당한다.

상선 영업이익률은 22.7%로 전체 영업이익률 13.5%를 크게 웃돌았다. 지난해 2분기 13.4%였던 상선 영업이익률은 올해 1분기 17.9%에 이어 두 분기 연속 상승했다.

수익성 개선은 2024년 이후 수주한 고선가 LNG운반선의 매출 반영과 설계 최적화, 구매 경쟁력 강화, 생산성 향상 등 원가 절감 효과에서 나왔다.

한화오션은 2분기 상선 매출에서 2024년 수주 프로젝트가 차지한 비중이 약 45~50%라고 설명했다. 2023년과 2025년 수주 물량은 각각 약 22~25%를 차지했다.

회사 측은 1·2분기 손익에 대규모 일회성 요인이 반영된 것은 아니라고 강조했다. 고수익 선박의 생산이 이어지는 만큼 프로젝트 자체의 수익성은 하반기에도 유지될 것으로 전망했다. 다만 3분기에는 조업일수 감소와 성과급 반영 등이 예정돼 있어 분기 영업이익은 2분기보다 낮아질 가능성이 있다.

특수선과 에너지플랜트 사업은 외형 확대에도 수익성에서 상선과 큰 차이를 보였다.

특수선 사업부는 매출이 전년 동기보다 38% 증가한 3272억원을 기록했지만 29억원의 영업손실을 냈다. 지난해 2분기 183억원의 영업이익에서 적자로 돌아섰으며 올해 상반기 누적 영업손실은 237억원에 달했다.

에너지플랜트 사업부 매출은 2조679억원으로 전 분기보다 880%, 전년 동기보다 350% 급증했다. 그러나 영업이익은 62억원, 영업이익률은 0.3%에 머물렀다.

매출 급증에는 브라질 P79 부유식 원유 생산·저장·하역설비(FPSO) 프로젝트의 누적 매출 약 1조5000억원이 인도 시점에 한꺼번에 반영된 영향이 컸다.

한화오션은 발주처와의 계약 조건에 따라 해당 프로젝트에 일반적인 진행 기준이 아닌 인도 기준의 매출 인식을 적용했다고 설명했다. 향후 페트로브라스에서 수주하는 FPSO 프로젝트는 진행 기준으로 매출을 인식할 수 있도록 사전 협의를 마쳤다.

결국 상선과 특수선, 에너지플랜트로 매출 구조는 넓어졌지만 실질적인 이익 창출원은 여전히 상선 한 곳에 집중된 셈이다.

미국 펜실베이니아 한화필리조선소. [사진=한화]

◆캐나다 비용 털었지만 KDDX·필리조선소 수익화 과제

특수선 적자에는 캐나다 잠수함 사업 수주전에 투입한 마케팅 비용이 영향을 미쳤다.

한화오션은 관련 비용의 구체적인 규모는 공개하지 않았지만 올해 상반기까지 비용 처리를 모두 마쳤다고 밝혔다. 회사 측은 캐나다 사업을 준비하는 과정에서 확보한 자료와 제안 역량, 해외 고객 대응 경험을 향후 잠수함 수출 사업에 활용할 수 있다는 입장이다.

캐나다 관련 비용이 일단락된 점은 하반기 특수선 손익에 긍정적인 요인이다. 다만 국내 함정 사업의 낮은 채산성은 계속 부담으로 작용할 전망이다.

한화오션은 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업에 대해 "예산상 제한이 있기 때문에 KDDX 자체가 수익성이 높은 사업은 아니다"고 밝혔다. 원가 절감과 사업 수행 과정에서의 체인지오더 확보 등을 통해 채산성을 높이겠다는 방침이다.

실적 자료에서도 장보고-Ⅲ 배치2 2번함과 울산급 배치3 5·6번함이 양산체제에 진입하면서 올해 특수선 매출은 전년보다 소폭 증가할 것으로 전망했다. 그러나 상대적으로 마진이 낮은 국내 프로젝트의 건조와 고정비 부담으로 단기적인 수익성 개선 폭은 제한될 수 있다고 봤다.

해외에서는 대형 수주전을 위해 상당한 마케팅 비용을 감수해야 하고, 국내에서는 정부 예산 제약으로 높은 마진을 확보하기 어려운 특수선 사업의 구조적 고민이 드러난 것이다.

한화오션은 캐나다 잠수함 수주 실패가 당장의 생산능력이나 고정비에는 큰 영향을 주지 않는다고 설명했다. 캐나다 사업을 수주했더라도 생산 물량이 본격적으로 늘어나는 시점은 2032년 이후, 생산 정점은 2035년 전후로 예상됐기 때문이다.

회사는 아프리카와 유럽, 아시아 지역의 잠수함 사업과 해외 수상함 신조, 미 해군 관련 사업 등을 통해 캐나다 사업의 공백을 보완할 계획이다.

미국 사업의 핵심인 필리조선소는 향후 수주 프로젝트에 한화오션이 설계와 생산 지원 방식으로 참여하는 구조를 추진한다.

한화오션은 필리조선소가 미국 정부 기관 발주 사업을 수주하면 실제 건조는 현지에서 진행하되, 미국 법이 허용하는 범위에서 설계와 생산·운영 지원에 참여하겠다고 밝혔다.

다만 이번 컨퍼런스콜에서도 필리조선소의 매출과 영업손익, 흑자 전환 목표 시점은 공개되지 않았다. 미국 시장 진출의 전략적 의미는 강조했지만 실제 이익 기여 여부는 숫자로 확인되지 않은 것이다.

필리조선소의 현재 연간 건조 능력은 1~1.5척이다. 3월 말 기준 직영 인력 817명과 외주 인력 1405명을 두고 있다. 한화오션 측이 보유한 지분 40%에는 지분법 회계가 적용되며, 필리조선소 총인수가액은 1억달러, 약 1435억원이다.

한화오션이 필리조선소를 미국 함정과 정부 발주 선박 시장의 교두보로 활용하려면 신규 수주뿐 아니라 제한된 생산능력 확대와 인력 생산성 개선, 본사와 현지 조선소 간 역할 분담을 통해 수익 구조를 구체화해야 한다.

이번 실적발표서 한화오션 관계자는 "아프리카와 유럽, 아시아 등 각 대륙에서 논의 중인 잠수함·수상함 사업을 최대한 가시화해 캐나다 사업의 공백을 보완하겠다"며 "필리조선소가 수주하는 프로젝트에도 미국 법이 허용하는 범위에서 설계와 생산·운영 지원으로 사업 시너지를 구축할 계획"이라고 말했다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
사진
엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동