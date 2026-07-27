신한은행, '신한 SOL메이트 정기예금' 5차 특별 판매

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 27일 만50세 이상 대상 시니어 특화 예금상품 신한 SOL메이트 정기예금 5차 특별판매를 실시했다
- 이번 5차 특별판매는 총3000억원 한도로 진행하며 기본금리 연3.3%에 우대금리 적용 시 최고 연3.5%를 제공한다
- 만50세 이상 고객은 1인당 50만원~3억원까지 가입 가능하고 연금 입금 조건 충족 시 우대금리로 시니어 자산관리 지원한다
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연금 수령 시 최고 연 3.5% 금리 제공
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 27일부터 만 50세 이상 고객을 대상으로 한 시니어 특화 예금상품 '신한 SOL메이트 정기예금'의 5차 특별판매를 실시한다.
'신한 SOL메이트 정기예금'은 만 50세 이상 시니어 및 프리시니어 고객을 위한 12개월 만기 정기예금 상품이다. 지난 1회차부터 3회차까지 각 5000억원의 판매 한도가 전량 소진됐으며 3000억원 한도로 진행된 4차 특별판매도 열흘 만에 완판됐다. 신한은행은 고객들의 지속적인 호응에 힘입어 이번 5차 특별판매를 총 3000억원 한도로 진행한다.
가입대상은 만 50세 이상 고객으로 1인당 최소 50만원부터 최대 3억원까지 가입할 수 있으며, 기존 1~4차 특별판매 가입 고객도 합산 3억원 한도 내에서 추가 가입이 가능하다. 기본금리는 연 3.3%이며, 우대금리 연 0.2%p를 더해 최고 연 3.5% 금리를 제공한다.
우대금리는 예금 보유 기간 중 ▲3개월 이상 공적연금 입금 시 ▲신한은행에서 가입한 사적연금을 3개월 이상 월 20만원 이상 입금 시 두 가지 조건 중 하나만 충족해도 적용된다. 특히 공적연금에는 기초연금도 포함돼 기초연금 수급 고객의 안정적인 자산관리를 지원하는 포용금융 취지를 담았다.
신한은행 관계자는 "1~4차 판매에서 보여주신 고객들의 높은 관심과 성원에 힘입어 시니어 고객이 보다 유리한 조건으로 자산관리를 할 수 있도록 5차 특별판매를 준비했다"며 "앞으로도 시니어 고객의 금융 안정과 자산 형성을 지원하는 맞춤형 상품을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com