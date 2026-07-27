[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 27일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 매주 월~금 27일 오후4시 경제뉴스레터를 배달했다.
- 27일자 투데이 ANDA에는 CXMT 급등 전망·부동산·선거법·강제노동 관세·삼전닉스 직거래 기사 등이 담겼다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 K스타 월드스타는 토요일 오후3시 주1회 발송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
27일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲CXMT, 中본토 시총 1위 등극…노무라 "1200% 더 오를 것" ▲韓총리 "부동산 문제, 합의점 찾기 어렵지만 반드시 해결해야" ▲尹, 선거법 1심 징역형 집유…확정땐 국힘 397억 토해내야 ▲강제노동 관세, 韓영향 제한적…증권가 "과잉생산 관세가 변수" ▲엔비디아만 바라보던 삼전닉스…오픈AI·앤스로픽과도 '직거래' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.