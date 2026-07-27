전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.27 (월)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

기업형 민간임대주택, 일자리·철도 따라 지어야 산다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • LH토지주택연구원이 27일 기업형 민간임대 입주자의 이동패턴을 분석했다.
  • 청년층은 취업·진학·독립을 계기로 30km 안팎 장거리 이동하며 기업형 민간임대 수요를 형성했다.
  • 입지·서비스·임대료에 따라 수요권과 이동거리가 달라 정부 지원과 규제도 유형별 세분화가 필요하다고 제언했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기업형 민간임대주택 분석 보고서
20대 이하 평균 이동거리 28.7km
청년층은 광역수요 형성
입지·서비스 따라 수요권 달라
유형별 공급전략 필요

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기업형 민간임대주택이 인근 지역의 주거 이동뿐 아니라 취업과 교육을 위해 장거리 이동하는 청년층 수요까지 흡수하는 것으로 조사됐다.

서울 성동구 응봉산에서 바라본 아파트 [사진=뉴스핌DB]

27일 LH토지주택연구원은 '기업형 민간임대주택 입주자의 주거이동 패턴과 이주거리에 미치는 영향 요인 분석' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

기업형 민간임대주택은 등록민간임대 중에서 법인이 소유하고 운영하는 유형이다. 처음부터 분양이 아니라 임대를 목적으로 건설 및 운영된다. 주요 수요층은 주거안정성과 유연성을 중시하는 도시 내 젋은 직장인이나 1~2인 가구다.

기업형 민간임대주택은 지난 10년간 꾸준히 공급돼 왔으나, 수요 조사가 분양주택이나 공공임대 중심으로 한정돼 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 연구진은 입주자 주거이동 분석을 위해 수도권과 광역시 등에 위치한 기업형 민간임대주택 18개 사업장, 1만845가구의 최초 입주계약 자료를 분석했다.

그 결과 입주자의 51.1%는 이전 거주지에서 기업형 민간임대주택으로 이사할 때 5km 이내에 있는 단지를 선택했다. 5~10km는 13.7%, 10~20km는 12.4%, 20~30km는 7.4%였다. 30km를 넘겨 이동한 입주자는 15.4%로 나타났다.

연령별 차이는 더 뚜렷했다. 20대 이하 입주자의 평균 이동거리는 28.7km로 30대 17.4km와 40대 15.9km보다 길었다. 대학 진학이나 취업, 독립 등을 계기로 기존 생활권을 떠나는 청년층이 기업형 민간임대의 광역 수요를 형성한 것으로 풀이된다.

지규현 한양사이버대 건축도시공학과 교수는 "기업형 민간임대주택은 근거리 재이주 수요와 함께 청년층의 직주·교육 수요에 기반한 광역 이동을 동시에 흡수하는 주택 유형"이라고 분석했다.

문제는 모든 기업형 민간임대의 수요권이 같지 않다는 점이다. 광역시와 서울 소재 사업장의 평균 이동거리는 각각 30.3km와 29.7km였지만 경기 사업장은 17.6km에 그쳤다. 같은 임대주택이라도 역세권인지, 산업단지나 대학과 가까운지, 어떤 서비스를 제공하는지에 따라 입주자를 끌어오는 범위가 달라졌다.

단위면적당 월임대료가 높은 단지일수록 입주자의 이동거리도 길어지는 경향을 보였다. 높은 임대료를 감수하는 입주자는 가격만 보는 게 아니라 입지와 커뮤니티, 관리서비스, 브랜드 등을 종합적으로 평가한다는 의미다.

지 교수는 "개인의 연령과 임대료만으로는 이동거리를 충분히 설명하기 어렵다"며 "어떤 입지에 어떤 상품으로 조성됐는지 등 사업장별 특성이 수요권을 결정하는 중요한 요인"이라고 설명했다.

연구진은 행정구역이나 단순 반경을 기준으로 수요를 예측하는 방식에서 벗어나야 한다고 제안했다. 청년과 사회초년생을 겨냥한 단지는 광역철도망과 고용 클러스터, 대학·연구단지 접근성을 우선 고려해야 한다. 지역 내 가족 수요를 겨냥한 단지는 생활편의시설과 교육환경을 중심으로 설계하는 식이다.

정부의 지원체계도 도심·역세권형과 산업단지 배후형, 청년 특화형 등으로 구분할 필요가 있다는 지적이다. 지 교수는 "타깃 수요층과 입지, 평형과 서비스 구성이 서로 다른 만큼 기업형 민간임대를 하나의 범주로 일괄 규제하거나 지원해서는 안 된다"며 "실제 계약자료를 토대로 수요권을 분석해야 장기 공실 위험을 줄일 수 있다"고 제언했다. 

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
사진
엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동