GC녹십자, 국산 코로나 mRNA 백신 임상 2상 추진

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자가 27일 코로나19 mRNA 백신 임상 2상을 추진했다.
- 질병청 사업에 선정돼 백신 후보 GC4006A 시험계획을 변경 신청했다.
- 2028년까지 국산 mRNA 백신 품목허가 획득을 목표로 했다.
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자체 mRNA-LNP 플랫폼 첫 임상 파이프라인…연내 2상 착수
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = GC녹십자가 자체 개발한 코로나19 mRNA 백신의 임상 2상을 추진한다. 정부 지원을 바탕으로 임상 개발에 속도를 내 2028년까지 국산 mRNA 백신의 품목허가를 획득한다는 목표다.
GC녹십자는 질병관리청과 한국보건산업진흥원이 주관하는 '팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원 사업'의 임상 2상 연구 과제 수행 기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다. 지난 24일에는 식품의약품안전처에 백신 후보물질 'GC4006A'의 임상 2상 시험계획 변경 승인 신청서를 제출했다.
임상 2상에서는 만 19~85세의 건강한 성인과 고령자를 대상으로 기존 백신과 직접 비교해 GC4006A의 적정 용량과 면역원성을 평가한다. GC4006A는 GC녹십자가 자체 구축한 mRNA-LNP 플랫폼을 활용해 임상 단계에 진입한 첫 파이프라인이다.
GC녹십자는 지난해 말 같은 사업의 임상 1상 지원 기업으로 선정돼 현재 임상을 진행하고 있다. 19~64세 성인을 대상으로 확인한 안전성과 내약성 관련 1개월 결과를 식약처에 제출했으며, 이를 바탕으로 연내 임상 2상에 착수하고 내년 하반기 임상 3상 시험계획을 신청할 예정이다.
이재우 GC녹십자 개발본부장은 "mRNA 플랫폼은 미래 팬데믹 발생 시 백신을 신속히 개발하고 공급할 수 있는 핵심 기술"이라며 "국내 백신 자급화에 기여하고 글로벌 수준의 독자 기술력을 확보하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com