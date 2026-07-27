졸스, 미스틱과 화장품 공급계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 졸스가 27일 미스틱과 화장품 공급계약을 체결했다.
- 양사는 K팝과 K뷰티를 결합한 글로벌 사업을 추진한다.
- 해외 판매·유통 확대와 신규 상품 개발에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 K-뷰티 유통기업 졸스가 종합 엔터테인먼트 기업 미스틱과 화장품 공급계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 양사는 K-팝 콘텐츠와 K-뷰티를 결합한 글로벌 사업 모델을 구축해 해외 판매·유통 사업을 확대할 계획이다.
계약에 따라 졸스는 미스틱에 화장품을 공급한다. 미스틱은 보유한 글로벌 네트워크와 K-컬처 기반 온·오프라인 플랫폼을 통해 해외 주요 시장에서 판매 및 유통을 추진한다.
회사에 따르면 최근 K-팝의 글로벌 영향력이 확대되면서 K-뷰티에 대한 해외 소비자들의 관심도 빠르게 증가하고 있다. 양사는 엔터테인먼트 콘텐츠와 뷰티 산업을 결합한 새로운 비즈니스 모델을 구축하고 글로벌 시장 공략을 본격화한다.
졸스는 글로벌 K-뷰티 유통 플랫폼 운영 경험과 상품 기획·소싱 역량을 바탕으로 안정적인 제품 공급 체계를 지원한다. 미스틱은 소속 아티스트 및 콘텐츠 IP, 글로벌 팬덤 네트워크를 활용한 마케팅과 프로모션을 전개하며 해외 시장 내 브랜드 인지도 확대에 나선다.
양사는 이번 협력을 시작으로 K-팝 콘텐츠와 K-뷰티를 결합한 신규 상품 개발은 물론 글로벌 소비자 수요에 맞춘 다양한 프로젝트를 공동 추진할 계획이다. 상품 공급을 넘어 개발·마케팅·유통 전반에 걸친 전략적 협력 관계를 구축해 나간다.
미스틱 관계자는 "글로벌 팬덤과 소비자들이 K-컬처를 즐기는 과정에서 K-뷰티를 자연스럽게 경험할 수 있도록 다양한 프로모션과 상품 라인업을 선보일 계획"이라며 "이번 협업을 계기로 글로벌 시장에서 K-컬처의 가치를 더욱 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.
졸스 관계자는 "K-팝과 K-뷰티는 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 핵심 콘텐츠 산업"이라며 "이번 계약을 통해 세계 각국의 소비자들이 K-컬처를 경험하는 다양한 접점에서 K-뷰티를 함께 만날 수 있는 유통 생태계를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com